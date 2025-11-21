تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 21-11-2025

استمر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستهدفنا الصباحي عند الدعم 2,685$، وذلك مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.