عدن - ياسمين التهامي - المستشار احمد الاسدي يكتب في الذكرى ال21 لرحيل فقيد الوطن الشيخ المناضل مجاهد ابوشوارب ..!!

في خضم ماتشهده اليمن منذ عقد ونصف وتحديدا من العام 2011م - من أزمات طاحنة وحروب وصراعات أتت على الأخضر واليابس واحرقت البشر والشجر والحجر ودمرت ومزقت النسيج الوطني المجتمعي وبلا أفق اوضوء او بصيص امل في نهاية النفق المظلم - يستذكر اليمنيون بين الفينة والأخرى ويتذكرون أزمات وصراعات وحروب غير بعيدة - أطفأ حكماء اليمن نيرانها واخمدوا جذوات لهيبها بما كانوا يمتلكون من حس وطني وضمائر حية ومن حنكة وحكمة ومسؤولية- وفي طليعتهم فقيد الوطن الراحل المناضل الوطني البارز والقومي الكبير - رجل الدولة والقبيلة والقائد العسكري الجسور والسياسي المحنك - اللواء الشيخ/ مجاهد بن يحيى ابوشوارب- رحمه الله وغفر له- الذي يصادف اليوم الذكرى السنوية ال21 لرحيله ٠٠



عرف الشعب اليمني لعقود من الزمن وعشرات من السنين منذ مابعد ثورة ال 26 سبتمبر المجيدة والعهد الجمهوري - عرف الشعب اليمني العديد من القادة والساسة والرؤساء والمشايخ ورجال الدولة الذين ظهروا وبرزوا في تلك المرحلة - وظهر القيل القبلي والشيخ الشاب والقائد العسكري ورجل الدولة المناضل الوطني البارز اللواء الشيخ/ مجاهد بن يحيى ابوشوارب- الذي نال محبة الشعب اليمني عامة واطلقوا عليه لقبا وخلعوا عليه وصفا عظيما واسما موصوفا لامثيل له وهو ( صقر الثورة والجمهورية ) وذلك نظرا لما قدمه ابوشوارب من بطولات وما اظهر من شجاعة واستبسال في معارك الدفاع عن الثورة السبتمبرية والنظام الجمهوري في الدفاع عن الثورة والجمهورية طوال ثمان سنوات من الحرب الأهلية التي انتهت العام 1970 م ...

ظل ابوشوارب القائد المجاهد الشجاع والبطل الوطني الغيور والشيخ القبلي والقيل اليماني المناضل والمنافح عن شعبه ووطنه والمسؤل الذي احبه كل أبناء الشعب اليمني قاطبه من المهرة إلى صعده ومن سقطرى إلى كمران من الجوف إلى عدن - كان فقيد الوطن الراحل اللواء الشيخ المناضل مجاهد ابوشوارب مثالا يحتذى به للمسؤول ورجل الدولة والقبيلة الذي أسهم في حل الكثير من المشكلات والصراعات وكان له باع في إصلاح ذات البين وكما تصدر المصالحات الوطنية بين فرقاء الوطن من المكونات والاحزاب السياسية قبل الوحدة وبعدها وكان - رحمه الله - أثناء توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للداخلية وايضا مستشار رئيس الجمهورية- كان شوكة الميزان لحل القضايا والمشاكل الشائكة في عموم محافظات الجمهورية اليمنية وتشهد له بذلك مناطق اليمن كافة في الجنوب قبل الشمال ٠٠٠٠



رحم الله الشيخ المجاهد الوطني البارز والمناضل القومي - عميد المناضلين - وحامل لواء الثورة والجمهورية وصقرها الجارح الجسور - اللواء الشيخ المناضل فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية الشيخ مجاهد بن يحيى ابوشوارب ..

وفي ذكرى رحيله لابد من الإشادة بانصاف بابنائه المشايخ الكرام - الذين أثبتوا انهم خير خلف لخير سلف ..

الشيخ جبران بن مجاهد والشيخ كهلان بن مجاهد والشيخ يحيى بن مجاهد والشيخ محمد بن مجاهد ابوشوارب- حفظ الله الجميع ...

المستشار/ احمد الأسدي