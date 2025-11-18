انت الان تتابع خبر السامرائي والعامري يبحثان المرحلة السياسية المقبلة وتنسيق الجهود بين القوى الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، التقى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري"، مبينا انه "تم تبادل التهاني بمناسبة نجاح العملية الانتخابية".

وتابع انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي وأولويات المرحلة المقبلة التي تتطلب تعاوناً واسعاً بين القوى الوطنية لخدمة استقرار العراق ومصالح مواطنيه".

وأكد السّامرائي والعامري "أهمية الحوار المسؤول وتنسيق المواقف بين القوى السياسية، بما يعزز عمل المؤسسات الدستورية ويهيّئ لمرحلة تتقدّم فيها الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية، مع ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية".