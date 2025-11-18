أن بي ايه: ليبرون يشارك في تمارين ليكرز للمرة الأولى

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : اقترب النجم ليبرون جيمس من العودة إلى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بعد غيابه عن جميع مباريات هذا الموسم، بعد أن خاض حصته التدريبية الكاملة الأولى مع لوس أنجليس ليكرز الإثنين.

ولم يشارك ابن الـ 40 عاما في أي مباراة هذا الموسم بعدما أبعدته إصابة في عرق النسا الشهر الماضي، وهي المرة الأولى في مسيرة "الملك" التي يغيب فيها عن الأسابيع الافتتاحية للموسم.

وخاض النجم المخضرم تمارينه الجماعية الأولى على ملعب ليكرز المخصص للتدريبات الإثنين، وبات خيارا محتملا للمشاركة عندما يستضيف ليكرز نظيره يوتا جاز الثلاثاء.

وقال جيمس للصحافيين أن جدول مشاركته سيتحدد بناء على تقدّم تعافيه من الحصة التدريبية الإثنين.

وأوضح نجم كليفلاند كافالييرز وميامي هيت "لقد كنا نتعامل مع الأمر حرفيا دقيقة بدقيقة، ساعة بساعة، وخطوة خطوة طوال هذه العملية".

وأضاف "سنرى كيف أشعر هذا العصر، وكيف سأكون الليلة. وعندما أستيقظ صباحا، سيكون لدينا على الأرجح تدريب خفيف قبل المباراة. لذا، علينا فقط متابعة كيف يستجيب الجسم خلال الـ24 ساعة المقبلة وما بعدها".

من جهته، قال مدرب ليكرز جيه جيه ريديك إن وضع جيمس لمباراة الثلاثاء "سيحدد لاحقا"، لكنه قال بأن عودته إلى التمارين كانت بمثابة استقطاب "لاعب جديد".

وقال ريديك "كان رائعا أن يكون معنا ضمن المجموعة... إنها المرة الأولى هذا الموسم التي يتواجد فيها جميع اللاعبين الأربعة عشر في تدريباتنا".

وأضاف "من الجيد أن تكون المجموعة كلها معا وتستعيد توازنها".

وتابع "أعلم أنه متحمس للعب وللعودة"، مضيفا "علينا أن نرى كيف يستجيب اليوم، وكيف سيشعر صباح الغد".

في المقابل، اعترف جيمس بمعاناته لتقبّل فكرة الغياب عن الأسابيع الأولى من الموسم.

ونوّه "الأمر بالتأكيد صعب للغاية. لم يحدث في حياتي منذ أن بدأت ممارسة اللعبة أن فاتتني بداية الموسم".

وأضاف "لقد كانت تجربة اختبار للعقلية، لكنني مُهيأ لذلك وقد بذلت الجهد، سواء ذهنيا أو بدنيا، محاولا تجهيز نفسي للانضمام مجددا إلى الفريق".