الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بسبب الفائدة الأمريكية

والان مع بالتفاصيل

•المعدن الثمين يفقد التداول فوق 4,000 دولارًا للأونصة

•تعليقات مشددة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي،لتفقد التداول فوق الحاجز النفسي عند 4,000 دولارًا للأونصة ،مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين ،تحت ضغط الأداء الإيجابي للدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



تتوالي التعليقات الأكثر عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي،والتي تظهر تحفظًا بشأن المزيد من التيسير النقدي ،مما يؤدي إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى (3,998.04 $) الأدنى منذ 7 نوفمبر الجاري، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,045.18$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,055.40$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.95%،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4,245.13 دولارًا للأونصة ،وتحت ضغط صعود الدولار الأمريكي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأقل من 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار الأداء الإيجابي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا الأداء بفضل عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح في سوق الصرف الأجنبي، خاصة مع تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.



الفائدة الأمريكية

•قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، يوم الاثنين :أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى "المضي قدمًا ببطء" في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 45% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 55%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب ،تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مع انتظار صدور المزيد من البيانات المؤجلة عن التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل في ماريكس "إدوارد ماير": كان الدولار أقوى قليلًا اليوم، كما تم تقليص جزء من المراكز المضاربية خلال الأسبوع الماضي. سوق الذهب سيشهد مرحلة من التماسك في الوقت الحالي.



وقال بنك إيه إن زاد فى مذكرة: تراجعت توقعات إقدام الفيدرالي على خفض جديد للفائدة الشهر المقبل إلى 42% خلال الليل، بعد أن كانت تقارب 100% مباشرة عقب قرار سبتمبر. وهذا الضغط أثّر على شهية المستثمرين تجاه الذهب.



وأضاف البنك :ومع ذلك، فمن المتوقع أن تدعم العوامل الهيكلية-مثل عدم اليقين الجيوسياسي، والقلق بشأن استدامة الدين الأمريكي، واتجاهات التخلي عن الدولار، ومشتريات البنوك المركزية-الطلب الاستثماري على الذهب على المدى المتوسط و الطويل.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الاثنين بنحو 2.57 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,041.43 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 6 نوفمبر الجاري.



نظرة فنية

