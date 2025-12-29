- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم الأبحاث والإعلام (4210) يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 29-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-26 01:42AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر سهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي (ADNOCLS) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلا لتداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 5.68 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6.22 درهم.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد