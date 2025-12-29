سعر سهم الأبحاث والإعلام (4210) يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 29-12-2025

تقدم قليلاً سعر سهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي (ADNOCLS) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلا لتداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 5.68 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6.22 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد