سعر خليج ب (GBK) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 29-12-2025

انخفض سعر سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (4210) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 136.20 ريال، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 136.20 ريال، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 118.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط