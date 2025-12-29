سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 29-12-2025

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في تحرك صاعد قوي مكّنه من التحرر من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مستفيداً من تحسن واضح في الزخم بدعم من توارد الإشارات الإيجابية لمؤشرات القوة النسبية، رغم استقرارها داخل مناطق التشبع الشرائي.

ويأتي هذا الصعود في ظل استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، حيث تتحرك الأسعار بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يعزز فرص مواصلة الأداء الإيجابي على المدى القريب، مع ترقب أي إشارات قد تؤكد استمرارية الزخم أو تدل على بداية تهدئة مؤقتة.