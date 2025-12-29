الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 29-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-29 02:46AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في تحرك صاعد قوي مكّنه من التحرر من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مستفيداً من تحسن واضح في الزخم بدعم من توارد الإشارات الإيجابية لمؤشرات القوة النسبية، رغم استقرارها داخل مناطق التشبع الشرائي.

 

ويأتي هذا الصعود في ظل استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، حيث تتحرك الأسعار بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يعزز فرص مواصلة الأداء الإيجابي على المدى القريب، مع ترقب أي إشارات قد تؤكد استمرارية الزخم أو تدل على بداية تهدئة مؤقتة.

