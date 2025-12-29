شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 29-12-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-12-29 04:09AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عزز سعر الإيثيريوم (ETHUSD) من مكاسبه على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المهم والقريب 3,070$، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار الإيجابي.