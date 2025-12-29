سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 29-12-2025

عزز سعر الإيثيريوم (ETHUSD) من مكاسبه على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المهم والقريب 3,070$، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار الإيجابي.