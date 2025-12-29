سعر سهم دله الصحية (4004) يحقق مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 29-12-2025

انخفض سعر سهم شركة الحفر العربية (2381) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة من السهم للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده في اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم 95.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 105.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد