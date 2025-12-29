سعر الذهب يحاول اكتساب زخماً إيجابياً - توقعات اليوم – 29-12-2025

تراجع قليلاً سعر سهم خليج ب (GBK) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 354.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 373.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد