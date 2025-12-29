سعر سهم الحفر العربية (2381) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 29-12-2025

تقدم قليلاً سعر سهم المصرف (QIBK) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تخلص من تشبعه الشرائي بها، ما يمنح السهم قدرة أكبر على توسيع مكاسبه في الفترة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 23.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد