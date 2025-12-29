سعر سهم الصادرات (4140) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 29-12-2025

عاود سعر سهم شركة المصانع الكبرى للتعدين (1322) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السهم من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة المقبلة، خاصة مع وجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 88.80 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 95.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد