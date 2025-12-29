الاقتصاد

سعر سهم أماك (1322) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 29-12-2025

2025-12-26 01:39AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم بنك دبي الإسلامي (DIB) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يكسبه زخماً إيجابياً متجدداً، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.04 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.05 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

