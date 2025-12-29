سعر اليورو مقابل الدولار يستعد لمهاجمة مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 29-12-2025

عزز سعر سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية (4140) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السهم في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص من ضغطه السلبي وأكسبه زخماً إيجابياً متجدداً أدى به إلى اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه القدرة على توسيع مكاسبه في الفترة القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1.98 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 2.42 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد