من البابا إلى مفتي السعودية وصولاً إلى أرماني.. قالوا وداعاً في 2025

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: من البابا فرنسيس إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مروراً بتشارلي كيرك، وأيقونة الموضة والأناقة أرماني كان لرحيل العديد من مشاهير العالم في عام 2025 تأثيرات واسعة النطاق على المتسويات كافة، وفي جميع القطاعات والمجالات.

فقد أحدثت وفاة البابا فرنسيس تغييراً في الكنيسة الكاثوليكية، التي تضم 1.4 مليار معتنق، والتي يقودها الآن -للمرة الأولى- بابا أميركي. وقد أثارت حادثة إطلاق النار المميتة على الناشط المحافظ تشارلي كيرك أثناء إلقائه خطاباً أمام حشد من الناس، صدمةً واسعةً وأدت إلى نقاشات جادة حول العنف السياسي.

وعندما انتحرت ضحية الاتجار بالبشر ، فيرجينيا جوفري ، زاد ذلك من التدقيق في التحقيقات المتعلقة بالمجرم الجنسي الشهير جيفري إبستين. وكانوا من بين الشخصيات البارزة والمؤثرة التي توفيت في عام 2025، حيث كان لوفاتهم أثر واسع النطاق.

كما أثارت وفاة الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، جين هاكمان، وزوجته، حزنًا عميقًا وغموضًا كبيرًا بعد العثور على جثتيهما في منزلهما في فبراير، وخلصت السلطات في نهاية المطاف إلى أن هاكمان، الذي كان في المراحل المتقدمة من مرض الزهايمر، توفي بسبب مرض في القلب، على الأرجح دون علمه بوفاة بيتسي أراكاوا جراء إصابتها بفيروس قبل أسبوع.

من بين النجوم الذين رحلوا في النصف الثاني من عام 2025: جورجيو أرماني، كلوديا كاردينالي، روبرت ريدفورد، ديان كيتون، وديان لاد. (4 ديسمبر)

في غضون ذلك، مثّل رحيل أسطورة موسيقى الهيفي ميتال، أوزي أوزبورن ، الذي جاء بعد أسابيع قليلة من حفله الوداعي، نهاية حقبة في عالم الموسيقى. وشهد العام أيضاً وفاة أسطورة الملاكمة جورج فورمان ، الذي خسر مباراةً تاريخية أمام محمد علي، لكن مسيرته شهدت فصلين ملهمين كبطل عالمي ورجل أعمال ناجح.

وودع العالم هذا العام ديك تشيني ، المحافظ المتشدد الذي شملت مسيرته الطويلة في الخدمة العامة أن يصبح أحد أقوى نواب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

فيما يلي قائمة الشخصيات المؤثرة التي توفيت هذا العام وسبب الوفاة:

___

يناير (كانون الثاني)

___

- واين أوزموند ، 73 عامًا. كان المغني وعازف الجيتار عضوًا مؤسسًا في فرقة ذا أوزموندز، وهي فرقة عائلية باعت مليون ألبوم، واشتهرت بأغانيها الناجحة في السبعينيات مثل "One Bad Apple" و"Yo-Yo" و"Down By the Lazy River". 1 يناير.

- روزيتا ميسوني ، 93 عامًا. كانت رائدة دار الأزياء الإيطالية الشهيرة التي جعلت من الملابس المحبوكة الملونة ذات النقوش المتعرجة موضة راقية، وساهمت في إطلاق الأزياء الإيطالية الجاهزة. 1 يناير.

- جيمس آرثر راي ، 67 عامًا. خبير في التنمية الذاتية، انهارت أعماله التجارية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات بعد أن أسفرت طقوس خيمة العرق التي أقامها في أريزونا عن مقتل ثلاثة أشخاص. 3 يناير.

- كوستاس سيميتيس ، 88 عامًا. بصفته رئيسًا للوزراء، كان الزعيم الاشتراكي مهندس انضمام اليونان إلى العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. 5 يناير.

- جان ماري لوبان ، 96 عامًا. عُرف مؤسس الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة في فرنسا بخطابه الناري المناهض للهجرة والتعددية الثقافية، مما أكسبه دعمًا قويًا واستنكارًا واسع النطاق. 7 يناير.

- بيتر يارو ، 86 عامًا. اشتهر المغني وكاتب الأغاني بكونه أحد أعضاء فرقة بيتر، بول وماري، وهي فرقة موسيقى فولكلورية ثلاثية أسرت تناغماتها الحماسية الملايين وهم يرفعون أصواتهم تأييدًا للحقوق المدنية ومعارضةً للحرب. 7 يناير.

- نانسي ليفتينانت-كولون ، 104 أعوام. أول امرأة سوداء تنضم إلى فيلق الممرضات بالجيش الأمريكي بعد إلغاء الفصل العنصري في الجيش في أربعينيات القرن العشرين، تقاعدت برتبة رائد، ويتذكرها أقاربها وأصدقاؤها لجهودها الدؤوبة في كسر الحواجز العنصرية خلال مسيرتها العسكرية الطويلة. 8 يناير.

- سام مور ، 89 عامًا. كان صاحب الصوت الأعلى في ثنائي سام وديف في الستينيات، والمعروف بأغانيه الشهيرة في تلك الحقبة مثل "Soul Man" و"Hold On, I'm Comin'". 10 يناير.

- ديفيد لينش ، 78 عامًا. اشتهر المخرج برؤيته الفريدة المظلمة والحالمة في أفلام مثل "بلو فيلفيت" و"مولهولاند درايف"، والمسلسل التلفزيوني "توين بيكس". 16 يناير.

- بوب أوكر ، 90 عامًا. حوّل مسيرته الرياضية المتواضعة إلى مادة دسمة للسخرية في الأفلام والبرامج التلفزيونية تحت لقب "سيد البيسبول"، بالإضافة إلى مسيرة مهنية حافلة في مجال التعليق الرياضي. 16 يناير.

- جوان بلاورايت ، 95 عامًا. كانت ممثلة بريطانية حائزة على جوائز، وقد بذلت مع زوجها الراحل لورانس أوليفييه الكثير لإعادة إحياء المشهد المسرحي في المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. 16 يناير.

- سيسيل ريتشاردز ، 67 عامًا. ناشطة وطنية في مجال الإجهاض وحقوق المرأة، قادت منظمة تنظيم الأسرة لمدة 12 عامًا مضطربة. 20 يناير.

- ماوريسيو فونيس ، 65 عامًا. بعد أن شغل منصب رئيس السلفادور، أمضى السنوات الأخيرة من حياته في نيكاراغوا هربًا من أحكام جنائية مختلفة. 21 يناير.

- فاليري أندريه ، 102 عامًا. طيارة ومظلية حاصلة على شهادة طبية، كانت أول امرأة تصل إلى رتبة ضابط برتبة جنرال في فرنسا. 21 يناير.

- ريتشارد ويليامسون ، 84 عامًا. أسقف كاثوليكي متشدد، أثار إنكاره للمحرقة ضجةً عام 2009 عندما أعاد البابا بنديكت السادس عشر الاعتبار له ولأعضاء آخرين من جماعته المنشقة. 29 يناير.

- ديك باتون ، 95 عامًا. كان أحد أبرز متزلجي التزلج الفني للرجال في التاريخ، وأحد رواد هذه الرياضة ومروجيها. 30 يناير.

- ماريان فيثفول ، 78 عامًا. ألهمت نجمة البوب ​​البريطانية، والملهمة، والمتحررة، وذات الروح الأصيلة، وساهمت في كتابة بعضٍ من أعظم أغاني فرقة رولينج ستونز، وظلت مغنيةً مؤثرةً وناجيةً من نمط الحياة الذي جسدته في الماضي. 30 يناير.

___

فبراير (شباط)

___

- هورست كولر ، 81 عامًا. شغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وأصبح رئيسًا ألمانيًا يتمتع بشعبية واسعة قبل أن يُفاجئ البلاد باستقالته المفاجئة على خلفية تصريحات أدلى بها حول الجيش الألماني. 1 فبراير.

- باربي هسو ، 48 عامًا. ممثلة تايوانية اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الشهير "ميتيور غاردن" الذي حقق نجاحًا باهرًا في آسيا، توفيت في 2 فبراير (شباط) إثر إصابتها بالتهاب رئوي ناجم عن الإنفلونزا.

- الآغا خان ، 88 عامًا. أصبح الزعيم الروحي لملايين المسلمين الإسماعيليين حول العالم في سن العشرين، حين كان طالبًا في جامعة هارفارد، وتبرع بمليارات الدولارات من العشور لبناء المنازل والمستشفيات والمدارس في الدول النامية. 4 فبراير.

- كولتيدا وودز ، 80 عامًا. أرجع تايجر وودز الفضل في غرس روحه القيادية وتشجيعه على ارتداء القمصان الحمراء أيام الأحد كلونٍ يُمثل قوته إلى والدته التايلاندية الأصل. 4 فبراير.

- إيرف غوتي ، 54 عامًا. قطب موسيقي أسس شركة تسجيلات "ميردر إنك"، وكان وراء فنانين بارزين في موسيقى الهيب هوب والآر أند بي مثل آشانتي وجا رول. 5 فبراير.

- توني روبرتس ، 85 عامًا. ممثل متعدد المواهب، مرشح لجائزة توني، شارك في العديد من أفلام وودي آلن، وغالبًا ما كان يؤدي دور صديقه المقرب. 7 فبراير.

- سام نوجوما ، 95 عامًا. يُعرف باسم أبو ناميبيا، قاد هذا المناضل الشرس ذو اللحية البيضاء، الذي نال استقلال بلاده عن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عام 1990، وشغل منصب أول رئيس لها لمدة 15 عامًا. 8 فبراير.

- آن ماري هوشالتر ، 43 عامًا. عاشت في ألم لمدة 25 عامًا بعد إصابتها بشلل جزئي في حادثة إطلاق النار في مدرسة كولومباين الثانوية، وقد صُنّف موتها بسبب تسمم الدم الناتج عن إصاباتها. 16 فبراير.

- جين هاكمان ، 95 عامًا. الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، والذي تنوعت أدواره المتقنة بين الأبطال المترددين والأشرار الماكرين، مما جعله أحد أكثر الفنانين احترامًا وتكريمًا في صناعة السينما. 18 فبراير . عُثر عليه ميتًا مع زوجته بيتسي أراكاوا .

- باكيتا لا ديل باريو ، 77 عامًا. اشتهرت أسطورة الموسيقى المكسيكية بصوتها القوي ودفاعها الشرس عن حقوق المرأة. 17 فبراير.

- جيمس هاريسون ، 88 عامًا. يُنسب إليه الفضل في إنقاذ حياة 2.4 مليون طفل من خلال تبرعاته القياسية ببلازما الدم على مدى ستة عقود في أستراليا. 17 فبراير.

- سليمان سيسي ، 84 عامًا. كان المخرج المالي رائدًا في السينما الأفريقية، وامتدت مسيرته المهنية 50 عامًا. 19 فبراير.

- مابيل ستاتون ، 92 عامًا. حطمت هذه العداءة السوداء المتميزة في ألعاب القوى الحواجز بصفتها المرأة الوحيدة التي مثلت الولايات المتحدة في مسابقة الوثب الطويل في دورة الألعاب الأولمبية في هلسنكي عام 1952. 20 فبراير.

- كلينت هيل ، 93 عامًا. قفز عميل الخدمة السرية إلى الجزء الخلفي من سيارة الرئيس جون إف. كينيدي بعد إطلاق النار عليه، ثم أُجبر على التقاعد المبكر بسبب استمرار معاناته من ذكريات الاغتيال. 21 فبراير.

- جو فوسكو ، 87 عامًا. مدربٌ مُدرجٌ في قاعة مشاهير كرة القدم الجامعية، فاز بأربع بطولات وطنية للرابطة الوطنية لرياضات الجامعات (NAIA) من الدرجة الثانية خلال 19 عامًا قضاها في كلية وستمنستر. 22 فبراير.

- روبرتا فلاك ، 88 عامًا. بفضل أسلوبها الصوتي والموسيقي الحميم، أصبحت المغنية وعازفة البيانو الحائزة على جائزة غرامي واحدة من أبرز فناني التسجيلات في سبعينيات القرن الماضي، وظلت فنانة مؤثرة لفترة طويلة بعد ذلك. 24 فبراير.

- ميشيل تراشتنبرغ ، 39 عامًا. نجمة طفولة سابقة في فيلم "هارييت الجاسوسة" الشهير عام 1996، شاركت لاحقًا في بطولة مسلسلين تلفزيونيين لاقيا رواجًا كبيرًا في جيل الألفية، وهما "بافي قاتلة مصاصي الدماء" و"فتاة النميمة". أُعلن رسميًا أن سبب وفاتها وكيفيتها غير محددين. 26 فبراير.

- بوريس سباسكي ، 88 عامًا. بطل العالم في الشطرنج خلال الحقبة السوفيتية، خسر لقبه أمام الأمريكي بوبي فيشر في مباراة أسطورية عام 1972، والتي أصبحت رمزًا لمنافسات الحرب الباردة. 27 فبراير.

___

مارس (آذار)

___

- أنجي ستون ، 63 عامًا. توفيت مغنية موسيقى الريذم أند بلوز المرشحة لجائزة غرامي، والعضوة في فرقة الهيب هوب النسائية الثلاثية "ذا سيكوينس"، والمعروفة بأغنيتها الشهيرة "أتمنى لو لم أفتقدك"، إثر حادث سير تعرضت له سيارتها. 1 مارس.

- لينكولن دياز بالارت ، 70 عامًا. كان أمريكيًا من أصل كوبي عارض عمه فيدل كاسترو، وقضى 18 عامًا في مجلس النواب الأمريكي كعضو في عائلة ذات نفوذ سياسي في جنوب فلوريدا. 3 مارس.

- كارل دين ، 82 عامًا. الزوج المخلص لدولي بارتون لما يقرب من 60 عامًا، تجنب الأضواء وألهمها أغنيتها الخالدة "جولين". 3 مارس.

- أوليغ غوردييفسكي ، 86 عامًا. ساهم ضابط المخابرات السوفيتية (كي جي بي) في تغيير مسار الحرب الباردة من خلال تسريب أسرار سرية إلى بريطانيا. 4 مارس.

- روي آيرز ، 84 عامًا. اشتهر عازف الفيبرافون، وعازف الكيبورد، والملحن، والمغني في موسيقى الجاز، بأغنيته الشهيرة "Everybody Loves the Sunshine" التي صدرت عام 1976، والتي اقتبس منها العديد من نجوم موسيقى الريذم أند بلوز والراب، مثل ماري جيه. بلايج، وNWA، ودكتور دري، وتوباك، وموس ديف، وآيس كيوب. 4 مارس.

- روبرت ج. كلارك ، 95 عامًا. انتُخب عام 1967 كأول مشرّع أسود في ولاية ميسيسيبي في القرن العشرين، وارتقى إلى ثاني أعلى منصب قيادي في مجلس نواب الولاية. 4 مارس.

- دواين ويغينز ، 64 عامًا. شارك في تأسيس فرقة توني! توني! تون! المرشحة لجائزة غرامي، والتي قدمت الأغاني الكلاسيكية "Anniversary" و"It Never Rains (In Southern California)" و"(Lay Your Head on My) Pillow". 7 مارس.

- جونيور بريدجمان ، 71 عامًا. لاعب كرة سلة بارز قاد فريق لويفيل إلى الدور نصف النهائي، وتألق مع فريق ميلووكي باكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ثم انطلق في مسيرة مهنية أكثر نجاحًا كرجل أعمال يمتلك حصصًا في المطاعم والنشر وفريق باكس. 11 مارس.

- آلان سيمبسون ، 93 عامًا. كان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق أسطورة سياسية، وقد ساهمت فطنته في رأب الصدع الحزبي في السنوات التي سبقت الخلافات السياسية الحادة الحالية. 14 مارس.

- نيتا لوي ، 87 عامًا. كانت عضوة الكونغرس السابقة ديمقراطية من نيويورك خدمت لفترة طويلة، وأول امرأة تترأس لجنة المخصصات القوية في مجلس النواب. 15 مارس.

- إيميلي ديكين ، 43 عامًا. توفيت الممثلة البلجيكية، الحائزة على جائزة مرموقة في مهرجان كان السينمائي عن دورها المميز في فيلم "روزيتا"، إثر إصابتها بنوع نادر من السرطان. 16 مارس.

- إيدي جوردان ، 76 عامًا. كان مالكًا لفريق فورمولا 1 وشخصية إعلامية، اشتهر بروح الدعابة وآرائه الجريئة وذوقه المميز في الملابس، مما جعله محللًا رياضيًا تلفزيونيًا شهيرًا بعد بيع الفريق. 20 مارس.

- جورج فورمان ، 76 عامًا. خسر الملاكم المخيف في الوزن الثقيل نزال "الرعد في الأدغال" أمام محمد علي قبل أن يحقق إنجازات ملهمة في مرحلتيه الثانية والثالثة كبطل عالمي في الخامسة والأربعين من عمره ورجل أعمال ناجح. 21 مارس.

أشاد أصدقاء وعائلة جورج فورمان بالملاكم العظيم في حفل تأبين أقيم في مسقط رأسه هيوستن.

- كيتي دوكاكيس ، 88 عامًا. زوجة حاكم ولاية ماساتشوستس السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة مايكل دوكاكيس، تحدثت بصراحة عن معاناتها مع الاكتئاب والإدمان. 21 مارس.

-ميا لوف ، 49 عامًا، ابنة مهاجرين هايتيين، أول امرأة سوداء جمهورية تُنتخب لعضوية الكونغرس، توفيت بمرض سرطان الدماغ. 23 مارس.

- ديفيد تشايلدز ، 83 عامًا. كان كبير مهندسي ناطحة سحاب مركز التجارة العالمي الجديد التي شُيّدت في موقع انهيار البرجين التوأمين في مدينة نيويورك خلال هجمات 11 سبتمبر. 26 مارس.

- ريتشارد تشامبرلين ، 90 عامًا. البطل الوسيم لمسلسل "دكتور كيلدير" التلفزيوني في الستينيات، أعلن مثليته الجنسية بعد أربعة عقود، وكان يُعرف باسم "ملك المسلسلات القصيرة" لأدواره في "طيور الشوك" و"شوغون". 29 مارس.

___

أبريل (نيسان)

___

- فال كيلمر ، 65 عامًا. الممثل الموهوب ذو الشخصية الكئيبة، الذي لعب دور آيسمان المحبوب لدى الجمهور في فيلم "توب غان"، وارتدى عباءة ضخمة في دور باتمان في فيلم "باتمان للأبد"، وجسّد شخصية جيم موريسون في فيلم "ذا دورز"، توفي إثر إصابته بالتهاب رئوي. 1 أبريل.

- ثيودور مكاريك ، 94 عامًا. جُرِّد الكاردينال الكاثوليكي الذي كان يتمتع بنفوذ كبير من رتبته الكهنوتية على يد البابا فرنسيس عام 2019 بعد أن خلص تحقيقٌ أجراه الفاتيكان إلى أنه تحرَّش ببالغين وأطفال. 3 أبريل.

- جاي نورث ، 73 عامًا. لعب دور الشرير الأشقر في مسلسل "دينيس المشاغب" التلفزيوني لأربعة مواسم بدءًا من عام 1959. 6 أبريل.

- كليم بيرك ، 70 عامًا. ساهمت مهاراته المتنوعة في العزف على الطبول في نجاح فرقة الروك الشهيرة بلوندي على مدى عقود، حيث قدمت الفرقة أنواعًا موسيقية متنوعة، من موسيقى البانك الموجة الجديدة إلى الألحان الممزوجة بموسيقى الديسكو. 6 أبريل.

- توفي روبي بيريز ، 69 عامًا، المعروف بأغانٍ مثل "Volveré" و"El Africano" و"Tu Vas a Volar" خلال مسيرة فنية كرسها لموسيقى الميرينغيه، النمط الموسيقي المميز لجمهورية الدومينيكان، إثر انهيار سقف ملهى ليلي في 8 أبريل.

- أوكتافيو دوتيل ، 51 عامًا. لعب في 13 فريقًا من فرق الدوري الرئيسي خلال مسيرة امتدت 15 عامًا، وفاز ببطولة العالم مع فريق سانت لويس كاردينالز، وتوفي في نفس حادث انهيار السقف في جمهورية الدومينيكان. 8 أبريل.

- كيم شين جو ، 82 عامًا. كان جنديًا من القوات الخاصة الكورية الشمالية، استقر في كوريا الجنوبية كقس بعد فشل مهمته في اغتيال الرئيس الكوري الجنوبي بارك تشونغ هي عام 1968. 9 أبريل.

- ماريو فارغاس يوسا ، 89 عامًا. كان الكاتب البيروفي حائزًا على جائزة نوبل في الأدب، وعملاقًا من عمالقة الأدب اللاتيني الأمريكي. 13 أبريل.

- عبد الله أحمد بدوي ، 85 عامًا. كان رئيس الوزراء الماليزي السابق معتدلًا، وسّع الحريات السياسية في البلاد، لكنه وُجّهت إليه انتقادات بسبب ضعف قيادته. 14 أبريل.

- وينك مارتينديل ، 91 عامًا. مقدم البرامج التلفزيونية الشهير، الذي اشتهر بتقديم برامج مسابقات ناجحة مثل "غامبيت" و"تيك تاك دو"، أجرى أيضًا إحدى أولى المقابلات التلفزيونية المسجلة مع إلفيس بريسلي الشاب. 15 أبريل.

نورا أونور ، 71 عامًا. أصبحت واحدة من ألمع نجمات السينما الفلبينية خلال مسيرة فنية امتدت لسبعة عقود. 16 أبريل.

بوب فيلنر ، 82 عامًا. عضو في الكونغرس الأمريكي لعشر دورات، انتهت مسيرته السياسية فجأة بعد انتخابه عمدةً لمدينة سان دييغو وإقالته من منصبه وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي. 20 أبريل.

البابا فرنسيس ، 88 عامًا. أول بابا من أمريكا اللاتينية في التاريخ، أسر قلوب العالم بأسلوبه المتواضع واهتمامه بالفقراء، لكنه أثار استياء المحافظين بانتقاداته للرأسمالية وتغير المناخ. 21 أبريل.

ستيف ماكمايكل ، 67 عامًا. نجم خط الدفاع في فريق شيكاغو بيرز الفائز ببطولة سوبر بول عام 1985، والذي جعلته شخصيته الكاريزمية لاحقًا مناسبًا تمامًا للمصارعة المحترفة باسم "مينغ القاسي"، توفي بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري. 23 أبريل.

فيرجينيا جوفري ، 41 عامًا. اتهمت الأمير أندرو البريطاني ورجالًا نافذين آخرين باستغلالها جنسيًا عندما كانت مراهقة، حيث كانت ضحية للاتجار بالبشر من قبل الممول جيفري إبستين. وبعد أن أصبحت مناصرةً لضحايا الاتجار بالجنس، وبرزت كشخصية محورية في سقوط إبستين، انتحرت وفقًا لما صرح به وكيلها الإعلامي. 25 أبريل.

ديك بارنيت ، 88 عامًا. لاعب كرة سلة أسطوري، لعب في فريقي نيويورك نيكس الفائزين ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، بعد أن كان جزءًا من فريق قوي تاريخيًا في جامعة تينيسي الزراعية والصناعية. 27 أبريل.

___

مايو (آيار)

___

- روث بوزي ، 88 عامًا. اشتهرت بدور غلاديس أورمفبي، الشخصية المتواضعة والساخرة، في المسلسل الكوميدي الرائد "روان ومارتن لاوف-إن"، وظهرت في أكثر من 200 برنامج تلفزيوني خلال مسيرة مهنية امتدت 45 عامًا. 1 مايو.

- جيل سوبول ، 66 عامًا. المغنية وكاتبة الأغاني الحائزة على جوائز، والتي حظيت كتاباتها الذكية والمؤثرة باهتمام واسع النطاق، لا سيما أغنيتها "قبلت فتاة" ذات الطابع المثلي، توفيت في حريق منزل. 1 مايو.

- جورج رايان ، 91 عامًا. جمهوري متشدد في مكافحة الجريمة، قام خلال فترة حكمه لولاية إلينوي بتخفيف الأحكام الصادرة بحق المحكومين بالإعدام، إلا أنه سقط ضحية فضيحة فساد أدت إلى سجنه. 2 مايو.

- ديفيد إتش. سوتر ، 85 عامًا. كان قاضي المحكمة العليا المتقاعد رجلًا زاهدًا أعزبًا وجمهوريًا من ولاية نيو هامبشاير، وقد أصبح شخصيةً محبوبةً لدى الليبراليين خلال ما يقرب من 20 عامًا قضاها في منصبه. 8 مايو.

- جوني رودريغيز ، 73 عامًا. كان نجم موسيقى الريف مغنيًا مكسيكيًا أمريكيًا شهيرًا، ومن أشهر أغانيه في السبعينيات "لا أستطيع إخراجها من ذهني"، و"أركب إبهامي إلى المكسيك"، و"هكذا تسير الأمور في الحب". 9 مايو.

- روبرت بنتون ، 92 عامًا. شارك المخرج الحائز على جائزة الأوسكار في ابتكار فيلم "بوني وكلايد"، وحصل على تقدير واسع النطاق كمؤلف ومخرج لفيلمي "كرامر ضد كرامر" و"أماكن في القلب". 11 مايو.

- كريستوفر "كيت" بوند ، 86 عامًا. كان هذا الجمهوري أصغر حاكم لولاية ميسوري، وجلب لاحقًا مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للولاية بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي لأربع دورات. 13 مايو.

- خوسيه موخيكا ، 89 عامًا. أثارت رؤية الرئيس الأوروغواياني السابق، والمناضل الماركسي، للديمقراطية الراديكالية، وفلسفته الصريحة، وأسلوب حياته البسيط كمزارع زهور، إعجاب الناس في جميع أنحاء العالم. 13 مايو.

- جورج ويندت ، 76 عامًا. ممثل يتمتع بسحر الرجل العادي، لعب دور نورم، الزبون الودود في الحانة، في المسلسل الكوميدي التلفزيوني الشهير "تشيرز" في ثمانينيات القرن الماضي، وقدم عروضًا على مسارح برودواي في مسرحيات "آرت" و"هيرسبري" و"إلف". 20 مايو.

- سوزان براونميلر ، 90 عامًا. ناشطة نسوية، اشتهرت بكتابها الرائد "ضد إرادتنا" الصادر عام 1975، والذي حقق مبيعات هائلة وأثار جدلًا واسعًا حول الاعتداء الجنسي. 24 مايو.

- فيل روبرتسون ، 79 عامًا. حوّل ربّ أسرة "داك داينستي" مشروعه الصغير في صيد البطّ في جنة الصيادين بشمال لويزيانا إلى مشروع تجاري ضخم وظاهرة ثقافية محافظة. 25 مايو.

- تشارلز رانجيل ، 94 عامًا. كان عضو الكونغرس السابق عن نيويورك ديمقراطيًا صريحًا من هارلم، يتمتع بصوت أجش، وقضى ما يقرب من خمسة عقود في مبنى الكابيتول، وكان عضوًا مؤسسًا في التجمع الأسود بالكونغرس. 26 مايو.

- بريسلي تشوينياغاي ، 40 عامًا. اكتسب الممثل الجنوب أفريقي شهرة عالمية لدوره الرئيسي في فيلم "تسوتسي" عام 2005، والذي فاز بجائزة الأوسكار الأولى لجنوب أفريقيا لأفضل فيلم بلغة أجنبية. 27 مايو.

- نغوجي وا ثيونغو ، 87 عامًا. كان الأديب الكيني الموقر صوتًا معارضًا، وقد تتبع في عشرات الكتب الروائية وغير الروائية تاريخ بلاده من الإمبريالية البريطانية إلى الحكم الاستبدادي المحلي. 28 مايو.

- برنارد كيريك ، 69 عامًا. شغل منصب مفوض شرطة مدينة نيويورك في أحداث 11 سبتمبر، واعترف لاحقًا بالذنب في تهمة التهرب الضريبي قبل أن يُصدر عفوٌ عنه. 29 مايو.

- لوريتا سويت ، 87 عامًا. فازت بجائزتي إيمي عن دورها في مسلسل "ماش" التلفزيوني الرائد والناجح، حيث لعبت دور الرائد مارغريت هوليهان، رئيسة الممرضات المتطلبة في وحدة جراحية خلال الحرب الكورية. 30 مايو.

- إتيان إميل بوليو ، 98 عامًا. اشتهر العالم الفرنسي باختراعه حبوب الإجهاض. 30 مايو.

___

يونيو (حزيران)

__

- شيجيو ناجاشيما ، 89 عامًا. كان يُعرف في اليابان باسم "سيد البيسبول المحترف"، وكان من أشهر الشخصيات في البلاد خلال مسيرته الرياضية. 3 يونيو.

- جيم مارشال ، 87 عامًا. كان لاعب خط الدفاع السابق لفريق مينيسوتا فايكنجز أحد أربعة أعضاء في فريق "آكلي البشر الأرجوانيين" الشهير، الذي شكّل العمود الفقري لأربعة فرق فازت ببطولة السوبر بول. 3 يونيو.

- نيدي غيدون ، 92 عامًا. اكتشفت عالمة الآثار البرازيلية مئات الرسومات الكهفية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في شمال شرق البرازيل، وقد تحدّى بحثها النظريات المتعلقة بوجود الإنسان القديم في الأمريكتين. 4 يونيو.

- إدغار لونغو ، 68 عاماً. قاد الرئيس الزامبي السابق الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا من عام 2015 إلى عام 2021. 5 يونيو.

- نينا كوسيك ، 86 عامًا. ناضلت من أجل إشراك النساء في سباقات المسافات الطويلة، ثم فازت بماراثون بوسطن في أول عام سُمح فيه رسميًا للنساء بالمشاركة. 8 يونيو.

- سلاي ستون ، 82 عامًا. قاد الموسيقي الثوري وفنان الاستعراض الديناميكي فرقة سلاي أند ذا فاميلي ستون، مُحدثًا تحولًا في الموسيقى الشعبية في الستينيات والسبعينيات وما بعدها بأغانٍ ناجحة مثل "إيفري داي بيبول" و"ستاند!" و"فاميلي أفير". 9 يونيو.

- فريدريك فورسيث ، 86 عامًا. الكاتب البريطاني مؤلف رواية "يوم ابن آوى" وغيرها من روايات الإثارة الأكثر مبيعًا. 9 يونيو.

- برايان ويلسون ، 82 عامًا. قائد فرقة بيتش بويز صاحب الرؤية الثاقبة والحساسية المرهفة، الذي ألهمت عبقريته في الألحان والتوزيع الموسيقي والتعبير الذاتي الجريء أغاني مثل "Good Vibrations" و"California Girls" وغيرها من الأغاني الصيفية الشهيرة، ليصبح بذلك أحد أكثر الفنانين تأثيرًا في العالم. 11 يونيو.

- أناندا لويس ، 52 عامًا. توفيت المذيعة السابقة في قناتي MTV وBET، والتي أصبحت شخصية تلفزيونية محبوبة في التسعينيات بفضل دفئها وعفويتها، إثر إصابتها بسرطان الثدي. 11 يونيو.

- آن بوريل ، 55 عامًا. قامت الطاهية التلفزيونية بتدريب الطهاة المبتدئين خلال مئات الحلقات من برنامج "أسوأ الطهاة في أمريكا". 17 يونيو.

- ميك رالفز ، 81 عامًا. كان عازف الجيتار والمغني وكاتب الأغاني عضوًا مؤسسًا في فرقتي الروك البريطانيتين الكلاسيكيتين "باد كومباني" و"موت ذا هوبل". 23 يونيو.

- بوبي شيرمان ، 81 عامًا. ساعدته ابتسامته الساحرة وشعره الأشعث على أن يصبح معبودًا للمراهقين في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بأغاني البوب ​​الخفيفة مثل "ليتل وومان" و"جولي، هل تحبينني؟". 24 يونيو.

- كارولين مكارثي ، 81 عامًا. شغلت منصبًا في الكونغرس لتسع دورات بعد انتخابها عام 1996، حيث دافعت بشدة عن قوانين الحد من انتشار الأسلحة النارية عقب حادثة إطلاق نار جماعي في قطار ركاب بنيويورك، أسفرت عن مقتل زوجها وإصابة ابنها بجروح خطيرة. 26 يونيو.

- دي واين لوكاس ، 89 عامًا. أصبح هذا العضو في قاعة المشاهير أحد أبرز مدربي سباقات الخيل ووجهًا بارزًا لهذه الرياضة لعقود. 28 يونيو.

___

يوليو (تموز)

___

- جيمي سواغارت ، 90 عامًا. حصد الداعية التلفزيوني جمهورًا هائلًا ووزارةً بملايين الدولارات، لكن ولعه بالبغايا أدى إلى سقوطه. 1 يوليو.

- أليكس ديلفيكيو ، 93 عامًا. عضو في قاعة مشاهير الهوكي، ساعد فريق ديترويت ريد وينغز على الفوز بكأس ستانلي ثلاث مرات في خمسينيات القرن الماضي. 1 يوليو.

- مايكل مادسن ، 67 عامًا. الممثل المعروف بأدواره الباردة والمهددة، ذات النظرة الفولاذية، والسادية في كثير من الأحيان، في أفلام كوينتين تارانتينو، بما في ذلك "كلاب المستودع" و"اقتل بيل: الجزء الثاني". 3 يوليو.

- محمدو بخاري ، 82 عاماً. قاد نيجيريا مرتين، كرئيس دولة عسكري ورئيس دولة ديمقراطي. 13 يوليو.

- فوجا سينغ ، 114 عامًا. عداء هندي الأصل، يُلقب بـ"الطوربيد المعمم"، ويُعتقد أنه أكبر عداء ماراثون في العالم، توفي بعد أن صدمته سيارة. 14 يوليو.

- برادلي جون مردوخ ، 67 عامًا. يُعرف باسم "قاتل المناطق النائية"، وقد أدين بقتل الرحالة البريطاني بيتر فالكونيو، الذي اختفى في المناطق القاحلة بوسط أستراليا عام 2001. 15 يوليو.

- كوني فرانسيس ، 87 عامًا. من أشهر أغاني نجمة البوب ​​المحبوبة في الخمسينيات والستينيات أغنيتا "Pretty Little Baby" و"Who's Sorry Now?" والتي كانت الأخيرة عنوانًا ساخرًا لحياة شخصية مليئة بالأحزان والمآسي. 16 يوليو.

- فيليكس بومغارتنر ، 56 عامًا. أذهل هذا الرياضي المتميز العالم في عام 2012 بقفزه بالمظلة بسرعة تفوق سرعة الصوت، حيث قفز مسافة 39 كيلومترًا (24 ميلًا) من طبقة الستراتوسفير. توفي في حادث تحطم أثناء ممارسته رياضة الطيران الشراعي في 17 يوليو.

- آلان بيرغمان ، 99 عامًا. تعاون كاتب الأغاني الحائز على جائزة الأوسكار مع زوجته مارلين في شراكة حب أنتجت أغاني مثل "كيف تحافظ على استمرار الموسيقى؟" و"قد تكون أنت" والأغنية الكلاسيكية "الطريقة التي كنا عليها". 17 يوليو.

- ريكس وايت ، 95 عامًا. كان أكبر بطلٍ حيٍّ في سباقات ناسكار، وقد انضم إلى قاعة مشاهيرها عام 2015. 18 يوليو.

- مالكولم جمال وارنر ، 54 عامًا. بدأت مسيرته المهنية التي امتدت لأربعين عامًا كممثل ومخرج بدور ثيو هاكستابل، الابن المراهق، في مسلسل "ذا كوسبي شو"، الذي كان ظاهرة ثقافية ساهمت في تشكيل ملامح ثمانينيات القرن العشرين. غرق في البحر الكاريبي في 20 يوليو.

- توماس أنتوني دوركين ، 78 عامًا. كان محامي الدفاع الجنائي شخصية بارزة في محاكم شيكاغو لخمسة عقود، واشتهر بدفاعه المستميت عن مجموعة من العملاء سيئي السمعة. 21 يوليو.

- أوزي أوزبورن ، 76 عامًا. المغني الرئيسي الكئيب الذي استحضر روح الشيطان في فرقة بلاك ساباث الرائدة، أصبح عراب موسيقى الهيفي ميتال، ثم أبًا مُسنًا في برامج تلفزيون الواقع. 22 يوليو.

- تشاك مانجيون، 84 عامًا. حقق الموسيقي الحائز على جائزة غرامي مرتين نجاحًا عالميًا في عام 1977 بأغنيته المنفردة ذات الطابع الجازي "Feels So Good"، وأصبح لاحقًا ممثلًا صوتيًا في المسلسل الكوميدي التلفزيوني المتحرك "King of the Hill". 22 يوليو.

- جوي جونز ، 70 عاماً. فاز بطل كرة القدم الويلزي بكأسين أوروبيتين مع ليفربول، ولُقب بـ"سيد ريكسهام". 22 يوليو.

- هالك هوجان ، 71 عامًا. أيقونة المصارعة المحترفة، صاحب الشارب والوشاح وعضلات الذراعين المفتولة، حوّل هذه الرياضة إلى تجارة ضخمة، وامتد نفوذه إلى التلفزيون والثقافة الشعبية والسياسة المحافظة خلال مرحلة ثانية طويلة مليئة بالفضائح. 24 يوليو.

- كليو لين ، 97 عامًا. كان صوتها الألتو الأجش أحد أكثر الأصوات تميزًا في موسيقى الجاز، واعتبرها الكثيرون أعظم إسهام بريطاني في هذا النوع الموسيقي الأمريكي بامتياز. 24 يوليو.

- دوايت محمد قاوي ، 72 عامًا. بدأ هذا الملاكم الأسطوري مسيرته في الملاكمة داخل السجن، وأصبح بطلًا عالميًا في فئتين وزنيتين. 25 يوليو.

- راين ساندبيرغ ، 65 عامًا. أصبح لاعب القاعدة الثاني في قاعة المشاهير أحد أفضل لاعبي البيسبول الشاملين أثناء تألقه مع فريق شيكاغو كابز. 28 يوليو.

- فلاكو خيمينيز ، 86 عامًا. عازف الأكورديون الأسطوري من سان أنطونيو، حائز على العديد من جوائز غرامي، حيث ساهم في نشر موسيقى الكونخونتو، والتخانو، والتكس مكس. 31 يوليو.

___

أغسطس (آب)

___

- جيني سيلي ، 85 عامًا. كانت مغنية موسيقى الريف ذات الصوت الشجي، والتي قدمت أغاني شهيرة مثل "لا تلمسني". 1 أغسطس.

- ستيلا ريمينغتون ، 90 عامًا. كانت السيدة ستيلا أول امرأة تترأس جهاز المخابرات البريطاني MI5، ولاحقًا كاتبة روايات إثارة ناجحة. 3 أغسطس.

- لوني أندرسون ، 79 عامًا. لعبت دور موظفة استقبال قوية في محطة إذاعية متعثرة في المسلسل الكوميدي التلفزيوني الشهير "WKRP in Cincinnati". 3 أغسطس.

- إيون إيليسكو ، 95 عامًا. أول رئيس منتخب ديمقراطيًا لرومانيا بعد سقوط الشيوعية عام 1989، واجه لاحقًا اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره في الثورة الدموية. 5 أغسطس.

- جيمس لوفيل ، 97 عامًا. ساهم قائد أبولو 13 في تحويل مهمة قمرية فاشلة إلى انتصارٍ للهندسة الارتجالية. 7 أغسطس.

- مينت سوي ، 74 عاماً. أصبح رئيساً بالوكالة لميانمار في ظروف مثيرة للجدل بعد أن استولى الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة لأونغ سان سو تشي. 7 أغسطس.

- ويليام إتش. ويبستر ، 101 عامًا. ساعدت مهاراته في حل المشكلات ونزاهته في استعادة ثقة الجمهور كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي من عام 1978 إلى عام 1987 ووكالة المخابرات المركزية من عام 1987 إلى عام 1991. 8 أغسطس.

- جينشيتسو سين ، 102 عامًا. روّج للسلام بصفته أستاذًا كبيرًا في مراسم الشاي اليابانية بعد أن تدرب ليكون طيارًا كاميكازي خلال الحرب العالمية الثانية. 14 أغسطس.

- مايك كاسل ، 86 عامًا. شغل هذا الجمهوري المعتدل وحاكم ولاية ديلاوير السابق منصبًا في الكونغرس لمدة 18 عامًا، وكان من أبرز الداعمين لبرنامج عملات الولايات الخمسين. 14 أغسطس.

- تريستان روجرز ، 79 عامًا. لعب دور الجاسوس الخارق روبرت سكوربيو في مسلسل "المستشفى العام" على قناة ABC. 15 أغسطس.

- تيرينس ستامب ، 87 عامًا. غالبًا ما لعب الممثل البريطاني دور الشرير المعقد، بما في ذلك دور الجنرال زود في أفلام سوبرمان الأولى. 17 أغسطس.

- هامبي ويلر ، 86 عامًا. كان رائدًا في مجال الترويج لرياضة السيارات، حيث شغل منصب الرئيس والمدير العام لحلبة شارلوت موتور سبيدواي. 20 أغسطس.

- فرانك كابريو ، 88 عامًا. قاضٍ بلدي متقاعد في رود آيلاند، اكتسب شهرة على الإنترنت كقاضٍ عطوف ومقدم برنامج "Caught in Providence". 20 أغسطس.

- جيمس دوبسون ، 89 عامًا. مؤسس منظمة "فوكس أون ذا فاميلي" المسيحية المحافظة، كان عالم نفس الأطفال ناشطًا سياسيًا مؤثرًا في حملات مناهضة الإجهاض وحقوق مجتمع الميم. 21 أغسطس.

- رون توركوت ، 84 عامًا. الفارس الشهير الذي انضم إلى قاعة المشاهير قاد الحصان سيكريتاريت للفوز بالتاج الثلاثي في ​​عام 1973. 22 أغسطس.

- أنجيلا مورتيمر باريت ، 93 عامًا. تغلبت على ضعف السمع الجزئي وعدوى معوية لتفوز بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام الفردية، بما في ذلك بطولة ويمبلدون عام 1961. 25 أغسطس.

- راندي "ديوك" كانينغهام ، 83 عامًا. أهّلته إنجازاته كطيار بارع في البحرية الأمريكية خلال حرب فيتنام للوصول إلى الكونغرس، حيث شغل الجمهوري ثماني دورات في مجلس النواب قبل أن يُقرّ بذنبه في قبول رشاوى بقيمة 2.4 مليون دولار. 27 أغسطس.

___

سبتمبر (أيلول)

___

- غراهام غرين ، 73 عاماً. ممثل رائد من السكان الأصليين، وشملت مسيرته الطويلة ترشيحاً لجائزة الأوسكار عن تجسيده لشخصية كيكينغ بيرد في فيلم "الراقص مع الذئاب". 1 سبتمبر.

- جورجيو أرماني ، 91 عامًا. حوّل المصمم الإيطالي الشهير مفهوم الأناقة البسيطة إلى إمبراطورية أزياء بمليارات الدولارات. 4 سبتمبر.

- جوزيف ماكنيل ، 83 عامًا. كان أحد أربعة طلاب جامعيين من ولاية كارولينا الشمالية، ساهم رفضهم مغادرة طاولة طعام في متجر وولورث، حيث كان التمييز العنصري سائدًا، قبل 65 عامًا، في إشعال شرارة اعتصامات سلمية للمطالبة بالحقوق المدنية في جميع أنحاء الجنوب. 4 سبتمبر.

- دوقة كينت ، 92 عامًا. وُلدت باسم كاثرين لوسي ماري وورسلي، واشتهرت بخرقها البروتوكول الملكي عندما عانقت وصيفة بطولة ويمبلدون، وتخلّت عن واجباتها العائلية لتدريس الموسيقى في مدرسة عامة. 4 سبتمبر.

- بولي هوليداي ، 88 عامًا. حوّلت ممثلة الشاشة والمسرح المرشحة لجائزة توني عبارة "Kiss my grits!" إلى رد فعل وطني من خلال دورها كنادلة تمضغ العلكة وترتدي تسريحة خلية النحل في المسلسل الكوميدي الطويل الأمد "Alice" على شبكة CBS. 9 سبتمبر.

- تشارلي كيرك ، 31 عامًا. ارتقى من ناشط جامعي محافظ في سن المراهقة إلى أحد أبرز مقدمي البودكاست وحليف الرئيس دونالد ترامب، وقُتل بالرصاص أثناء ظهوره في إحدى الكليات في ولاية يوتا. 10 سبتمبر.

- بوبي هارت ، 86 عامًا. كان كاتب الأغاني جزءًا أساسيًا من إمبراطورية مونكيز متعددة الوسائط، حيث تعاون مع تومي بويس في أغاني ناجحة مثل "القطار الأخير إلى كلاركسفيل" و"أنا لست حجر عثرة لك". 10 سبتمبر.

- كيم سونغ مين ، 63 عامًا. المنشق الذي أسس إذاعة كوريا الشمالية الحرة في سيول، استخدم ذاكرة فلاش USB وشبكة من المصادر في الدولة المنعزلة لإطلاع الشعب الكوري الشمالي على نظام الحكم الاستبدادي. 12 سبتمبر.

- ريكي هاتون ، 46 عامًا. بطل العالم السابق في الملاكمة، الذي ارتقى ليصبح أحد أشهر الملاكمين في هذه الرياضة، كان يعاني من مشاكل نفسية، وقد وُجد ميتًا شنقًا في 14 سبتمبر.

- روبرت ريدفورد ، 89 عامًا. تحوّل نجم هوليوود الذهبي إلى مخرج حائز على جائزة الأوسكار، وناشط ليبرالي، وداعم للسينما المستقلة، وذلك بفضل إحدى أشهر شخصياته. 16 سبتمبر.

- توفي بريت جيمس ، 57 عامًا، كاتب أغاني الريف الحائز على جائزة غرامي، والذي من أشهر أغانيه "Jesus, Take the Wheel" لكاري أندروود و"When the Sun Goes Down" لكيني تشيسني، في حادث تحطم طائرة في 18 سبتمبر.

- سوني كورتيس ، 88 عامًا. أحد رواد موسيقى الروك أند رول، كتب الأغنية الكلاسيكية "I Fought the Law" وطرح السؤال الخالد "من يستطيع أن يُنير العالم بابتسامتها؟" بصفته كاتب ومغني أغنية مسلسل "The Mary Tyler Moore Show". 19 سبتمبر.

- بيرني بارنت ، 80 عامًا. يُعتبر أحد أعظم حراس مرمى الهوكي، وقد كان عضوًا في قاعة المشاهير، حيث دافع عن مرمى فريق فيلادلفيا فلايرز في بطولتي كأس ستانلي في سبعينيات القرن الماضي. 21 سبتمبر.

- بوبي كاين ، 85 عامًا. بصفته أحد ما يُعرف بـ"مجموعة كلينتون 12" عام 1956، فقد تحمل العنف العنصري ليصبح أول طالب أسود في ولاية تينيسي يتخرج من مدرسة حكومية مختلطة. 22 سبتمبر.

- كلوديا كاردينالي ، 87 عاماً. تألقت الممثلة الإيطالية الشهيرة في بعض أشهر الأفلام الأوروبية في الستينيات والسبعينيات. 23 سبتمبر.

- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، في الثمانينيات من عمره. شغل مفتي المملكة العربية السعودية منصب أعلى مرجع ديني في المملكة لمدة ربع قرن، في ظل انفتاحها الاجتماعي الذي اتسم بطابعها المحافظ. 23 سبتمبر.

- سارة جين مور ، 95 عاماً. سُجنت لأكثر من 30 عاماً بعد محاولتها الفاشلة لاغتيال الرئيس جيرالد فورد عام 1975. 24 سبتمبر.

- أساتا شاكور ، 78 عامًا. مُنحت ناشطة التحرير السوداء اللجوء السياسي في كوبا بعد هروبها عام 1979 من سجن أمريكي كانت تقضي فيه عقوبة السجن المؤبد بتهمة قتل ضابط شرطة. 25 سبتمبر.

- توفي راسل م. نيلسون ، عن عمر يناهز 101 عامًا. كان أكبر رئيس على الإطلاق لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. 27 سبتمبر.

___

أكتوبر (تشرين الأول)

___

- جين غودال ، 91 عامًا. اشتهرت هذه الناشطة في مجال حماية البيئة بأبحاثها الميدانية الرائدة حول الشمبانزي ودفاعها عن البيئة على مستوى العالم. 1 أكتوبر.

- جيلي كوبر ، 88 عامًا. وثّقت الكاتبة البريطانية الأكثر مبيعًا الطبقة الاجتماعية والجنس في روايات جريئة، بما في ذلك "المنافسون" و"الفرسان". 5 أكتوبر.

- جوان بي. كينيدي ، 89 عامًا. الزوجة السابقة للسيناتور إدوارد إم. كينيدي، عانت من مآسي عائلية، وخيانات زوجها، وصراعات استمرت لعقود مع إدمان الكحول ومشاكل الصحة النفسية. 8 أكتوبر.

- ديان كيتون ، 79 عامًا. أسرت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار جمهورها بأسلوبها المميز وعمقها العاطفي في أفلام مثل "آني هول" وسلسلة أفلام "العراب" وفيلم "والد العروس". 11 أكتوبر.

- رايلا أودينغا ، 80 عاماً. تحدّت الحملات الشعبوية لرئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي الدائم نظام الحزب الواحد، وأثارت قلق السلطات، ومنحته نفوذاً هائلاً في كينيا. 15 أكتوبر.

- آيس فريلي ، 74 عامًا. عازف الغيتار الرئيسي الأصلي والعضو المؤسس لفرقة الروك جلام كيس، أسر الجماهير بمكياجه المتقن المستوحى من المجرات وغيتاره المدخن. 16 أكتوبر.

- سوزان ستامبرغ ، 87 عامًا. كانت "الأم المؤسسة" للإذاعة الوطنية العامة أول مذيعة تقدم برنامجًا إخباريًا وطنيًا. 16 أكتوبر.

- كانشا ​​شيربا ، 92 عامًا. كان مرشد الجبال النيبالي آخر عضو على قيد الحياة من فريق البعثة التي غزت جبل إيفرست لأول مرة. 16 أكتوبر.

- توميتشي موراياما ، 101 عامًا. اشتهر رئيس الوزراء الياباني الأسبق ببيانه الشهير "بيان موراياما" عام 1995، الذي اعتذر فيه لضحايا العدوان الياباني في آسيا. 17 أكتوبر.

- تشن نينغ يانغ ، 103 أعوام. كان الفيزيائي الصيني الحائز على جائزة نوبل أحد أكثر العلماء تأثيراً في الفيزياء الحديثة. 18 أكتوبر.

- دانيال ناروديتسكي ، 29 عامًا. أستاذ الشطرنج الكبير الذي بدأ مسيرته كطفل معجزة، سرعان ما أصبح أحد أبرز الشخصيات الأمريكية المؤثرة في هذه الرياضة. لم يُعلن عن سبب وفاته. 20 أكتوبر.

- جون لوكهارت ، 100 عام. أصبحت بمثابة الأم لجيل من مشاهدي التلفزيون، سواء في المنزل في مسلسل "لاسي" أو "ضائع في الفضاء". 23 أكتوبر.

- الملكة الأم سيريكيت ، 93 عامًا. أشرفت على مشاريع ملكية في تايلاند لمساعدة الفقراء في المناطق الريفية، والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية، وحماية البيئة. 24 أكتوبر.

- نيك مانغولد ، 41 عامًا. بصفته لاعب ارتكاز في فريق نيويورك جيتس، كان أحد أعظم لاعبي الفريق، وساهم مرتين في قيادة الفريق إلى نهائي مؤتمر كرة القدم الأمريكية. توفي في 25 أكتوبر/تشرين الأول نتيجة مضاعفات مرض الكلى.

- برونيلا سكيلز ، 93 عامًا. ممثلة متعددة المواهب، اشتهرت بدور سيبيل فاوولتي ذات اللسان اللاذع في المسلسل الكوميدي البريطاني الكلاسيكي "فاوولتي تاورز". 27 أكتوبر.

___

نوفمبر (تشرين الثاني)

___

- مارثا لين كولينز ، 88 عامًا. كانت أول امرأة تُنتخب حاكمة لولاية كنتاكي، والوحيدة حتى الآن. 1 نوفمبر.

- ستانلي تشيسلي ، 89 عامًا. رائد في مجال الدعاوى الجماعية، تصدى لشركات السجائر ومصنّعي غرسات الثدي المعيبة، وانتهت مسيرته القانونية وسط اتهامات بسلوك غير أخلاقي. 2 نوفمبر.

- جورج بانكس ، 83 عامًا. أصبح أحد أشهر القتلة الجماعيين في الولايات المتحدة بعد أن أطلق النار على 14 شخصًا، فقتل 13 منهم، بمن فيهم أطفاله، خلال هجوم إرهابي في ولاية بنسلفانيا عام 1982. 2 نوفمبر.

- ديك تشيني ، 84 عامًا. كان هذا المحافظ المتشدد من أبرز الداعين لغزو العراق، وأحد أقوى نواب الرئيس وأكثرهم إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة. بعد سنوات، أصبح ناقدًا وهدفًا للرئيس دونالد ترامب. 3 نوفمبر.

- ديان لاد ، 89 عامًا. رُشّحت الممثلة ثلاث مرات لجوائز الأوسكار، عن دورها كنادلة جريئة في فيلم "أليس لا تعيش هنا بعد الآن"، ودور الأم المُدبّرة في فيلم "قلب متوحش"، ودورها مع ابنتها لورا ديرن في فيلم "الوردة المتجولة". 3 نوفمبر.

- كيم يونغ نام ، 97 عامًا. اشتهر رئيس الدولة الشرفي لكوريا الشمالية لفترة طويلة بصوته الجهوري العميق في خطاباته الدعائية الداعمة لسلالة كيم الحاكمة. 3 نوفمبر.

- جيمس د. واتسون ، 97 عامًا. ساهم اكتشافه المشترك لبنية الحمض النووي (DNA) الملتوية على شكل سلم في عام 1953 في إشعال فتيل ثورة طويلة الأمد في الطب ومكافحة الجريمة وعلم الأنساب والأخلاق. 6 نوفمبر.

- بول تاجليابو ، 84 عامًا. ساهم في تحقيق الاستقرار العمالي والازدهار لدوري كرة القدم الأمريكية خلال فترة توليه منصب المفوض التي امتدت 17 عامًا، لكنه وُجهت إليه انتقادات لعدم اتخاذه إجراءات أكثر صرامة بشأن إصابات الارتجاج. 9 نوفمبر.

- سالي كيركلاند ، 84 عامًا. اشتهرت ممثلة المسرح والسينما والتلفزيون بمشاركتها الشاشة مع بول نيومان وروبرت ريدفورد في فيلم "The Sting" ودورها الرئيسي المرشح لجائزة الأوسكار في فيلم "Anna" عام 1987. 11 نوفمبر.

- خوان بونس إنريل ، 101 عامًا. شغل منصب وزير الدفاع في الفلبين خلال فترة الأحكام العرفية سيئة السمعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، والتراجع الديمقراطي، والنهب، ثم انفصل عن فرديناند ماركوس، مما أدى إلى الإطاحة بالديكتاتور في انتفاضة شعبية عام 1986. 13 نوفمبر.

- تود سنايدر ، 59 عامًا. ألحانه العفوية المدروسة وكتابة أغانيه ذات الطابع الكوني جعلته شخصية محبوبة في موسيقى الجذور الأمريكية. 14 نوفمبر.

- إتش. راب براون ، 82 عامًا. أحد أبرز قادة حركة القوة السوداء، توفي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني بعد قضائه عقوبة السجن المؤبد بتهمة قتل نائب شريف في ولاية جورجيا عام 2000.

- دارمندرا ، 89 عامًا. كان أحد أبرز نجوم السينما الهندية في أفلام بوليوود خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وأحد أشهر نجوم السينما الهندية. 24 نوفمبر.

- جيمي كليف ، 81 عامًا. رائد موسيقى الريغي والممثل ذو الكاريزما، تألق في الفيلم التاريخي "The Harder They Come"، وبشر بالفرح والتحدي والصمود في روائع مثل "Many Rivers to Cross" و"You Can Get it If You Really Want" و"Vietnam". 24 نوفمبر.

- فيولا فورد فليتشر ، 111 عامًا. بصفتها واحدة من آخر الناجين من مذبحة تولسا العرقية عام 1921 في أوكلاهوما، أمضت سنواتها الأخيرة في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الهجوم الدامي الذي شنته عصابة من البيض على المجتمع الأسود المزدهر الذي عاشت فيه في طفولتها. 24 نوفمبر.

- فوزي زويلر ، 74 عامًا. يُعدّ زويلر، أحد أكثر الشخصيات اجتماعيةً في عالم الغولف، وقد شابت مسيرته المهنية، كبطلٍ لبطولتين كبيرتين، مزحةٌ عنصريةٌ مسيئةٌ بحقّ تايغر وودز. 27 نوفمبر.

- توم ستوبارد ، 88 عامًا. كان الكاتب المسرحي البريطاني كاتبًا مسرحيًا مرحًا ومتعمقًا، وقد فاز بجائزة الأوسكار عن سيناريو فيلم "شكسبير عاشقًا" عام 1998. 29 نوفمبر.

___

ديسمبر (كانون الأول)

___

- تشارلز شاي ، 101 عامًا. كان هذا المحارب الأمريكي الأصلي الحائز على أوسمة عسكرية، مسعفًا في الجيش الأمريكي يبلغ من العمر 19 عامًا عندما نزل على شاطئ أوماها في يوم الإنزال وساعد في إنقاذ الأرواح. 3 ديسمبر.

- ستيف كروبر ، 84 عامًا. عازف جيتار وكاتب أغاني رشيق وعاطفي، ساهم في تأسيس فرقة بوكر تي آند ذا إم جيز الشهيرة في ممفيس في شركة ستاكس ريكوردز، وشارك في كتابة الأغاني الكلاسيكية "Green Onions" و"(Sittin' on) the Dock of the Bay" و"In the Midnight Hour". 3 ديسمبر.

- كاري-هيرويوكي تاغاوا ، 75 عامًا. ممثل من مواليد طوكيو، اشتهر بأدواره في فيلم "مورتال كومبات" والمسلسل التلفزيوني "الرجل في القلعة العالية". 4 ديسمبر.

- فرانك جيري ، 96 عامًا. صمّم بعضًا من أكثر المباني إبداعًا على الإطلاق، وحقق شهرة عالمية قلّما نالها أي مهندس معماري. 5 ديسمبر.

- رافائيل إيثيير ، 99 عامًا. كان موسيقيًا محبوبًا ومؤسسًا لفرقة السالسا الأسطورية "إل غران كومبو دي بورتوريكو"، التي ألهمت أغانيها باد باني وغيره من الرموز من بورتوريكو وخارجها. 6 ديسمبر.

- راؤول مالو ، 60 عامًا. كان المغني الرئيسي لفرقة ذا مافريكس، التي تحدّت تصنيفات الأنواع الموسيقية وحازت على جائزة غرامي. 8 ديسمبر.

- رود بيج ، 92 عامًا. أطلق هذا التربوي والمدرب والإداري قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" التاريخي في البلاد، كأول أمريكي من أصل أفريقي يشغل منصب وزير التعليم الأمريكي. 9 ديسمبر.

- صوفي كينسيلا ، 55 عامًا. ألهمت روايتها الرومانسية الكوميدية المفعمة بالحيوية "اعترافات مدمنة تسوق" سلسلة حققت مبيعات بالملايين. توفيت بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدماغ. 10 ديسمبر.

- روب راينر ، 78 عامًا. ابن عملاق كوميدي، والذي أصبح بدوره عملاقًا كواحد من أبرز مخرجي جيله بأفلام مثل "الأميرة العروس" و"عندما التقى هاري بسالي..." و"هذا هو سبينال تاب"، طُعن حتى الموت مع زوجته ميشيل سينغر راينر في منزلهما. 14 ديسمبر.

- أنتوني جيري ، 78 عامًا. اشتهر في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كأحد أشهر ثنائي تلفزيوني نهاري، لوك ولورا، في مسلسل "المستشفى العام". 14 ديسمبر.

- جيل جيرارد ، 82 عامًا. لعب دور بطل الخيال العلمي الوسيم ويليام "باك" روجرز على شاشة التلفزيون بعد فترة وجيزة من انطلاق سلسلة أفلام حرب النجوم في أواخر السبعينيات. 16 ديسمبر.

- بيتر أرنيت ، 91 عامًا. كان مراسلًا حائزًا على جائزة بوليتزر، أمضى عقودًا يتفادى الرصاص والقنابل لينقل للعالم شهادات شهود عيان عن الحرب، من حقول الأرز في فيتنام إلى صحاري العراق. 17 ديسمبر.

- جريج بيفل ، 55 عامًا. اختير من قبل ناسكار كواحد من أفضل 75 سائقًا في تاريخها، وقُتل المرشح لدخول قاعة المشاهير في حادث تحطم طائرة صغيرة. 18 ديسمبر.

- بيتي ريد سوسكين ، 104 أعوام. اكتسبت شهرة وطنية بصفتها أقدم حارسة في خدمة المتنزهات الوطنية، واستغلت الأضواء للحديث عن تجربة الأمريكيين من أصل أفريقي خلال الحرب العالمية الثانية. 21 ديسمبر.

- محمد بكري ، 72 عامًا. سعى المخرج والممثل الفلسطيني إلى مشاركة تعقيدات الهوية والثقافة الفلسطينية من خلال مجموعة متنوعة من الأعمال باللغتين العربية والعبرية. 24 ديسمبر.

- ماساشي "جامبو" أوزاكي ، 78 عامًا. حقق 113 فوزًا عالميًا، وهو أكبر عدد من الانتصارات لأي لاعب ياباني. 24 ديسمبر.

- نيل فرانك ، 94 عامًا. يُنسب إلى الرئيس السابق للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير الفضل في رفع مستوى استعداد البلاد لمواجهة العواصف الكبرى. 24 ديسمبر.