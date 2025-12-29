سعر النفط خام برنت يرتفع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 29-12-2025

شهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر.