اخبار العالم

بعد اتصاله ببوتين.. ترامب يبحث مع زيلينسكي خطة سلام أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقر إقامته في ولاية فلوريدا، مباحثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وتصافح ترامب وزيلينسكي قبل الاجتماع الثنائي الذي سيعقبه اتصال هاتفي مشترك مع قادة أوروبيين.

ومن المقرر أن يجري ترامب بعد ذلك محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما كانا قد تحدثا قبل اللقاء.
وقال ترامب، قبيل لقائه زيلينسكي، إنه أجرى اتصالا هاتفيا "⁠جيدا ومثمرا للغاية" مع بوتين.
وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال" المملوكة له "أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة جدا ومثمرة مع الرئيس الروسي بوتين".

