بوتين: موقف روسيا ثابت تجاه قضايا السلام في الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (الاتحاد، وكالات)

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن موقف موسكو من قضايا السلام في الشرق الأوسط، ثابت لا يتغير مع المتغيرات السياسية.

وقال بوتين: «إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط».

وأضاف: «ننطلق من فرضية أن قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع في الشرق الأوسط»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأشار الرئيس ​الروسي إلى أن روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار من أصولها ⁠المجمدة في الولايات ⁠المتحدة إلى مبادرة «مجلس ​السلام»، وذلك من أجل ​دعم الشعب الفلسطيني.