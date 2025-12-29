سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-12-2025

اتسم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد انخفاضه في مستهل تعاملات الأسبوع متأثراً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، ليصل بهذا الانخفاض إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد ليمحو أغلب تلك الخسائر المبكرة، خاصة وقد تزامن ذلك مع اختباره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.