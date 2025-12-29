سعر سهم دلالة (DBIS) يشهد تباطؤ في تمديد مكاسبه – توقعات اليوم – 29-12-2025

تقدم سعر سهم دله الصحية (4004) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته تعويض البعض من خسائره السابقة، ليعيد السهم بارتفاعه الأخير اختبار خط اتجاه تصحيحي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق على المدى القصير، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر.

على هذا الأساس فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 137.70 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 119.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط