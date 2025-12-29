- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 29-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-29 03:14AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه البيعي بها ووصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير.