سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يحلق عالياً – توقعات اليوم – 29-12-2025

دبي
2025-12-29 03:03AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بمهاجمة مقاومته الحالية 1.3530، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مفرطة مقارنة بحركة الزوج، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.