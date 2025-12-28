الحمادي السعودية تستلم شهادة عدم وجوب إبلاغ من هيئة المنافسة للاستحواذ على 40% من وريد الصحية

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، عن استلامها خطابا بتاريخ 25 ديسمبر 2025، من ريد بل موبايل (شركة شبكات المستقبل للاتصالات) بعدم الرغبة في الاستمرار بتنفيذ مشروع خدمات استضافة مشغل شبكة خدمات متنقلة افتراضي.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، لا يوجد أثر مالي جوهري على النتائج المالية للشركة.

ونوهت الشركة إلى أن توقف هذا المشروع لن يؤثر على مستهدفات الشركة الاستراتيجية والتشغيلية، حيث تستمر الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام، وتعزيز حصتها السوقية في قطاع الاتصالات والمعلومات.

كما لفتت إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة في هذا الشأن، وسوف يتم الإفصاح عن أية تطورات جوهرية وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وكانت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أعلنت في سبتمبر 2024، عن توقيع اتفاقية استضافة مع ريد بل موبايل (شركة شبكات المستقبل للاتصالات)، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة العقد لمدة 6 سنوات يشكل أكثر من 5% من إجمالي إيراداتها لعام 2023.