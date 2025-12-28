السودان يهزم غينيا الاستوائية وينعش حظوظه في التأهل

أحيا المنتخب الوطني السوداني حظوطه في التأهل لدور ال16 من بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب، عقب فوزه مساء اليوم على منافسه منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل، وكان السودان قد خسر مباراته الأولى امام الجزائر بثلاثة اهداف دون مقابل .

وأقيمت المباراة باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، وجاء الهدف في الدقيقة 74 من مخالفة نفذها محمد عيسى داخل الصندوق أسكنها ساوول كوكو لاعب غينيا الاستوائية بالخطأ في مرماه.

وبهذا الانتصار رفع منتخب الوطني رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد غينيا الاستوائية بدون نقاط في ذيل الترتيب وتبقت للسودان مباراة أمام بوركينا فاسو.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

