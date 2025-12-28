شاهد بالفيديو.. تحسن أم استقرار أم تدهور؟ خبيرة التاروت المصرية بسنت يوسف تكشف عن مستقبل السودان في العام 2026

استضاف الإعلامي, المصري, الشهير عمرو أديب, عبر برنامجه “الحكاية”, الذي يبث على فضائية mbc مصر, خبيرة التاروت المصرية بسنت يوسف. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الإعلامي, الشهير تطرق خلال حديثه عن السودان, وسأل خبيرة التاروت, والأ[راج عن مستقبل السودان, في العام القادم. وبعد طرحها ورق التارو, “تحسن أم استقرار أم تدهور”, أكدت الخبيرة بسنت يوسف, أن الوضع في السودان, سيشهد تحسن بعد تدهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

