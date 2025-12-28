انت الان تتابع خبر ترشيح هيبت الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر خلال مؤتمر صحافي، " بعد مداولات بين قادة الكتل السياسية الفائزة والتي تمثل الأغلبية من الأحزاب السياسية المنضوية تحت المجلس السياسي الوطني قررنا في تقدم والسيادة والحسم والجماهير الوطنية واتفقنا على ان يكون ممثلنا الوحيد في مجلس النواب هو هيبت الحلبوسي".

وأضاف "نهيب بالاخوة قادة الأحزاب أن يراعوا هذا القرار الذي يمثل الأغلبية السنية في المجلس السياسي الوطني من اجل إكمال الاستحقاقات الدستورية والمضي من أجل تشكيل الحكومة".