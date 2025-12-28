الهند تحذّر من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، من خطورة الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، داعيا إلى عدم تناول هذه الأدوية من دون استشارة طبيب.

في خطابه الإذاعي الشهري، أشار مودي إلى قضية مقاومة المضادات الحيوية، لافتا إلى أن المجلس الهندي للبحوث الطبية أصدر مؤخرا تقريرا أفاد بأن المضادات الحيوية باتت غير فعالة ضد العديد من الأمراض مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية. وقال رئيس الوزراء الهندي "هذا أمر يثير قلقا بالغا لنا جميعا"، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية.

وبحسب التقرير، أوضح مودي أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية من قبل الأشخاص، مؤكدا أن هذه الأدوية ليست من النوع الذي يمكن تناوله بلا تفكير أو ضوابط، بل يجب استخدامها فقط بناء على نصيحة الطبيب.

وأضاف مودي "في الوقت الحاضر، بدأ الأشخاص يعتقدون أن مجرد تناول حبة دواء يمكن أن يحل جميع مشكلاتهم، وهذا هو السبب في أن الأمراض والالتهابات أصبحت أقوى من تأثير هذه المضادات الحيوية".

وتابع مخاطبا السكان "أحثكم جميعا على الامتناع عن استخدام الأدوية وفق تقديركم الشخصي، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة عندما يتعلق بالمضادات الحيوية. ويمكنني أن أقول ببساطة: الأدوية تحتاج إلى إرشاد، والمضادات الحيوية تحتاج إلى أطباء. إن الالتزام بهذه الممارسة سيساعد كثيرا في تحسين صحتكم".