السويد ترفض المشاركة في "مجلس السلام" لترامب وأذربيجان تنضم إليه

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت إسرائيل وأذربيجان نيتهما الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأسيسه، بعد أن وجه دعوات لنحو 60 دولة للمشاركة في المبادرة.

وفي أذربيجان، نقلت وسائل الإعلام عن وزارة الخارجية أن البلاد وافقت على الانضمام رسميا إلى المجلس، مؤكدة دعمها للمبادرة التي يرأسها ترامب.

على العكس من ذلك، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، اليوم الأربعاء في دافوس، أن السويد لن تشارك في "مجلس السلام" بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أن النص المقدم لا يلبي معايير بلاده للمشاركة في مثل هذه المبادرات الدولية.

المصدر : وكالات