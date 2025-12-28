شكرا لقرائتكم خبر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تختتم أعمال جولة المحتوى المحلي في منطقة المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أعمال جولة المحتوى المحلي في أُولى محطاتها في منطقة المدينة المنورة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ودُشنت الجولة في القصر الحكومي برعاية الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة ، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري.

وانطلقت أعمال الجولة بتاريخ 23 ديسمبر واستمرت لمدة "5" أيام، حيث تضمنت الجولة أجنحة توعوية للمحتوى المحلي في كلٍ من غرفة المدينة المنورة وجادة قباء، وقد بلغ عدد زوارها أكثر من ثلاثة آلاف زائر، وذلك بهدف التعريف بأهمية المحتوى المحلي وأثره في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية .

إلى جانب ذلك، تضمنت الجولة إقامة عدة ورش تعريفية استهدفت القطاع الخاص، والجهات الحكومية، والشركات المملوكة للدولة، بحضور أكثر من 70 مشارك، تناولت موضوعات محورية عن سياسات وأدوات المحتوى المحلي ،بهدف رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة.

وعُقد على هامش الجولة اجتماعات مع كبرى الشركات الوطنية في المدينة المنورة، بهدف بحث فرص التعاون الممكنة، وسبل تعزيز المحتوى المحلي في المشاريع التنموية بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن نجاح جولة المحتوى المحلي يأتي امتداداً للجهود التي تبذلها الهيئة لتنمية المحتوى المحلي والتوعية به على كافة الأصعدة، حيث تستهدف الهيئة 13 منطقة إدارية في مختلف مناطق المملكة؛ لتخلق منصة تفاعلية تجمع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أفراد المجتمع والمهتمين بالمحتوى المحلي، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ومناقشة التحديات، واستكشاف السُبل المثلى لتعزيز الصناعات الوطنية والخدمات وترسيخ مكانتها في الاقتصاد المحلي.

والجدير بالذكر أن جولة المحتوى المحلي تمثل خطوة استراتيجية وفاعلة لتعزيز ثقافة المحتوى المحلي ورفع الوعي بمفهومه في مختلف مناطق المملكة، وتشجيع الجهات على اعتماد المنتجات والخدمات المحلية من خلال تسليط الضوء على جودتها، وإبراز قصص النجاح والممارسات المبتكرة لكل منطقة.