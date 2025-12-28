بطولة إيطاليا: ميلان ينهي العام بانتصار كبير على فيرونا ويتصدر موقتا

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : أنهى ميلان عام 2025 بانتصار كبير على حساب ضيفه فيرونا 3 0 ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، قابضا بذلك على صدارة الترتيب موقتا بانتظار مباراة جاره وغريمه إنتر أمام مضيفه أتالانتا في ختام مباريات الأحد.

ورفع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن إنتر الثاني برصيد 33 نقطة، كما عاد إلى سكة الانتصارات بعد فترة من التذبذب تخللها هزيمتين وتعادل وانتصار واحد فقط ضمن كافة المسابقات.

في المقابل، تلقّى فيرونا خسارة أولى بعد انتصارين تواليا في الدوري، فتجمّد بذلك رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

سجّل الأميركي كريستيان بوليسيك (45+1) والفرنسي كريستوفر نكونكو الذي افتتح باكورة أهدافه مع "روسونيري" (48 من ركلة جزاء و53).

في نهاية شوط أول للنسيان بين الفريقين، منح بوليسيك الأفضلية لأصحاب الأرض، بعدما تابع بيسراه من مسافة قريبة إلى داخل الشباك رأسية الفرنسي أدريان رابيو، إثر ركلة ركنية نفذها الكرواتي لوكا مودريتش من الجهة اليمنى (45+1).

الهدف هو العاشر للدولي الأميركي مع فريقه في 15 مباراة ضمن كافة المسابقات هذا الموسم.

وفي مطلع الشوط الثاني، ارتكب المدافع الدنماركي فيكتور نيلسون خطأ على نكونكو، فاحتسب الحكم مايكل فابري ركلة جزاء ترجمها المهاجم الفرنسي بنجاح، محرزا بذلك هدفه الأول بقميص الفريق اللومباردي (48).

ولم يكد فيرونا يلتقط أنفاسه حتى سدّد مودريتش كرة بيسراه من على مشارف منطقة الجزاء، أنقذها الحارس لورنتسو مونتيبو بمساعدة القائم الأيسر، فتهيّأت أمام نكونكو الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى المشرّع أمامه (53).

وكرّس ميلان بهذا الانتصار عقدته لفيرونا، محققا انتصاره العاشر عليه في المواجهات العشرة الأخيرة بينهما، الثاني عشر في آخر 14 مواجهة مقابل تعادلين ومن دون خسارة.