أمم إفريقيا: موزامبيق تحقق أول انتصار في تاريخ مشاركاتها

الرياص - اسماء السيد - الرباط : حققت موزامبيق إنجازا غير مسبوق في تاريخ مشاركتها ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بتخطيها الغابون 3 2 الأحد على أرضية الملعب الكبير في أغادير ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

ولم يسبق للمنتخب الموزامبيقي تحقيق أي انتصار في البطولة القارية سابقا، علما أنه خاض 16 مباراة خرج منها بـ12 هزيمة وأربعة تعادلات.

افتتح فيصل بنغال التسجيل لموزامبيق برأسية إثر ركلة ركنية نفذها جيني كاتامو (37)، قبل إضافة كاتامو نفسه الهدف الثاني (42 من ركلة جزاء).

وقلص المخضرم بيار إيميريك أوباميانغ الفارق، بعدما تابع من مسافة قريبة كرة سددها زميله ديدييه ندونغ من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس إرنان سيلوان (45+5).

وأصبح أوباميانغ اللاعب الرابع عشر من مرسيليا الفرنسي تسجيلا لهدف في المسابقة منذ 1992، وهو ثاني أعلى رقم بعد الترجي التونسي (19)، وفقا لـ"أوبتا" للإحصاءات.

وأعاد ديوغو كاليلا الفارق إلى هدفين، بإضافة هدف ثالث برأسية إثر عرضية من الجهة اليسرى للجناح ويتي (52).

وأنعش البديل أليكس موكيتو موسونداه آمال الغابون بتسجيله الهدف الثاني، بعدما تابع من مسافة قريبة كرة سددها أوباميانغ وتصدى لها الحارس سيلوان (76).

ورفعت موزامبيق رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني موقتا، بفارق الأهداف عن ساحل العاج المتصدرة والكاميرون الثالثة بالرصيد عينه، منعشة آمالها ببلوغ دور الـ16 بعد خسارة في الجولة الأولى أمام ساحل العاج (0 1).

في المقابل، تتذيل الغابون الترتيب من دون نقاط، بتجرّعها خسارتها الثانية تواليا بعد السقوط أمام الكاميرون (0 1) في الجولة الأولى، وهي الخسارة العاشرة في تاريخ مشاركاتها بالبطولة مقابل سبعة انتصارات و10 تعادلات في 27 مباراة.