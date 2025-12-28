تكنولوجيا: مسؤول سابق في PlayStation يؤكد أن حصريات PS5 ما زالت سر قوته رغم اقترابه من عالم الحواسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن الألعاب متعددة المنصات تفرض سيطرتها يومًا بعد يوم، ومع ذلك يؤكد شون ليدن، المسؤول السابق في PlayStation، أن حصريات الأجهزة ما زالت تحتفظ بقيمتها.

خلال ظهوره في بودكاست Pause for Thought، وضح أن هوية بعض السلاسل ترتبط مباشرة بالمنصة نفسها، مشيرًا إلى علاقة ماريو بأجهزة نينتندو، وارتباط شخصية ناثان دريك بعالم PlayStation.

وبحسب رأيه، أقوى العوامل التي تدفع اللاعبين لشراء جهاز معين قد تكون شخصية أو لعبة حصرية واحدة فقط.

رغم ذلك، يعترف ليدن بأن حصر الألعاب الجماعية وعناوين الخدمات الحية على منصة محددة لم يعد منطقيًا، خاصة في ظل انتقال بعض ألعاب PlayStation مؤخرًا لأجهزة أخرى. لكنه يرى أن الألعاب الفردية السينمائية ما زالت تستفيد من بقاء هويتها مرتبطة بالجهاز، خصوصًا عندما تستغل قدراته الخاصة.

ويضرب مثالًا بلعبة Astro Bot التي أبرزت قدرات يد تحكم DualSense، مؤكدًا أن فقدان هذا الارتباط قد يعني فقدان جزء من التجربة نفسها.

في الوقت نفسه، يشير ليدن إلى أن شكل سوق الأجهزة قد يتغير مستقبلًا، فهناك من يدفع نحو عالم يمكن فيه تشغيل أي لعبة على أي جهاز.

ومع ذلك، يظل يرى أن المستخدمين الذين يفضلون التجربة المباشرة والبسيطة سيواصلون الاعتماد على أجهزة الألعاب المنزلية، مما يمنح الحصريات فرصة للاستمرار إلى أن تندمج تجربة الحاسب وغرفة المعيشة بشكل كامل.

