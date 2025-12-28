زيادة جديدة في الدولار الجمركي بالسودان

أعلنت هيئة الجمارك السودانية عن تحريك سعر الدولار الجمركي من 2,486 جنيهًا إلى 2,827 جنيهًا، بزيادة قدرها 13.7%، ضمن مراجعات مستمرة لسياسات التسعير الجمركي في البلاد.

انعكاسات مباشرة على السوق

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى ارتفاع تكلفة التخليص الجمركي للسلع المستوردة، باعتبار أن الرسوم والضرائب الجمركية تُحتسب على أساس الدولار الجمركي، ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع، خاصة السلع الاستهلاكية الأساسية ومدخلات الإنتاج.

ضغوط مالية ومحاولات لتعزيز الإيرادات

ويأتي هذا التحريك في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا متزايدة، وسط سعي الحكومة إلى تعزيز الإيرادات السيادية لمواجهة التحديات الاقتصادية، في ظل اضطراب سعر الصرف واستمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.

مخاوف من موجة غلاء جديدة

ويرى مراقبون أن الزيادة قد تسهم في موجة تضخمية جديدة، ما لم تُتخذ إجراءات موازية للحد من أثرها على المستهلكين والقطاع الإنتاجي، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية المعقدة التي تمر بها البلاد.

