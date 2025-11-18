تصفيات مونديال 2026: ألمانيا تتأهل إلى النهائيات وتُرسِل سلوفاكيا إلى الملحق بسحقها 6-0

الرياص - اسماء السيد - لايبزيغ (ألمانيا) : حسمت ألمانيا مواجهتها المصيرية مع ضيفتها سلوفاكيا وبلغت نهائيات مونديال 2026، وذلك باكتساحها 6 0 الإثنين على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ، وذلك ضمن الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية.

ودخل المنتخبان المواجهة وهما ضامنان أقله خوض الملحق القاري، على غرار إيرلندا الشمالية الثالثة الفائزة الإثنين على لوكسمبورغ 1 0 والتي نالت الفرصة الثانية لمحاولة التأهل عبر بوابة دوري الأمم الأوروبية، مع تصدر ألمانيا للترتيب بفارق الأهداف أمام ضيفتها.

وكان فريق المدرب يوليان ناغلسمان بحاجة بالتالي إلى التعادل فقط كي يحسم الصدارة وبطاقة التأهل المباشر، لكنه حقق أكثر من ذلك بكثير وثأر بأفضل طريقة لخسارته ذهابا في الجولة الأولى بهدفين نظيفين، محققا أكبر انتصار له منذ تغلبه على البوسنة 7 0 في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وستتواجد ألمانيا في النهائيات العالمية للمرة الحادية والعشرين من أصل 23 نسخة، على أمل معادلة البرازيل والفوز باللقب للمرة الخامسة والأولى منذ 2014 حين توجت به على الأراضي البرازيلية بالفوز في النهائي على البطلة الحالية الأرجنتين.

أما بالنسبة لسلوفاكيا، فتأمل أن تتجاوز الملحق الذي سيتكون من أربعة مسارات وتقام قرعته الخميس في مقر الاتحاد الدولي (فيفا) في زيوريخ، كي تتأهل إلى النهائيات للمرة الثانية منذ الانفصال عن تشيكيا، بعد أولى عام 2010 حين وصلت إلى ثمن النهائي.

وبعدما اكتفت بعشرة أهداف فقط في الجولات الخمس الأولى من التصفيات، قدمت ألمانيا أداء هجوميا مميزا الإثنين في لايبزيغ وضغطت منذ صافرة البداية بقيادة الرباعي الهجومي نيك فولتيماده وفلوريان فيرتس وسيرج غنابري ولوروا سانيه.

وبعد تسديدة قوية لمهاجم ليفربول الانكليزي فيرتس علت العارضة بقليل (15)، افتتح الألمان التسجيل في الدقيقة 18 عبر مهاجم نيوكاسل الانكليزي فولتيماده بكرة رأسية إثر عرضية من القائد لاعب وسط بايرن ميونيخ يوزوا كيميش عقب ركلة ركنية، رافعا رصيده في هذه التصفيات إلى 4 أهداف، بينها ثنائية الفوز في الجولة الماضية على لوكسمبورغ 2 0.

وكانت سلوفاكيا قريبة من الرد سريعا بهدف التعادل لكن الحارس أوليفر باومان تألق في صد تسديدة دافيد دوريش (21).

وتعرض الضيوف لضربة بإصابة ماتوش بيرو الذي ترك مكانه لتوماش ريغو (24)، وذلك تزامنا مع عودة سيطرة الألمان الذين كانوا قريبين من هدف ثان بعد انفراد لجناح بايرن غنابري، إلا أن الحارس مارتين دوبرافكا تألق في الدفاع عن مرماه (25) قبل أن ينحني بعد دقائق معدودة أمام اللاعب نفسه إثر لعبة جماعية مميزة وتمريرة حاسمة في ظهر الدفاع من زميله في النادي البافاري ليون غوريتسكا (29).

ومن تمريرة طولية لفيرتس في ظهر الدفاع، وجه سانيه ضربة شبه قاضية لسلوفاكيا بتسجيله الهدف الثالث بعد الانفراد بالمرمى (36) ثم سرعان ما سجل الرابع بعرضية أخرى من فيرتس الذي افتك الكرة من المدافع على الجهة اليسرى قبل أن يعكسها للاعب غلطة سراي التركي (41).

وعرف الألمان كيف يديرون المباراة في الشوط الثاني بعد المهرجان التهديفي في الأول، لكن ذلك لم يمنعهم من إضافة الهدف الخامس عبر البديل ريدل باكو بعد دقائق معدودة على دخوله بتمريرة من غنابري (67).