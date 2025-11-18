تكنولوجيا: Oppo تكشف رسميًا عن Reno15 وReno15 Pro في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Oppo رسميًا هاتفي Reno15 وReno15 Pro في الصين، حيث يأتي كلا الهاتفين مزودين بكاميرا خلفية ثلاثية ويعملان بمعالج MediaTek Dimensity 8450.

يتميز هاتف Reno15 بشاشة AMOLED مقاس 6.3 بوصة بدقة 2640×1216 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 3,600 نت ويحتوي على مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة.

ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بحجم حساس 1/1.56 بوصة مع تثبيت بصري، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x وتثبيت بصري، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. للصور السيلفي، يوفر الجهاز كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6,200 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بسرعة 80 واط، ويتميز بإطار معدني وتصنيفات مقاومة الغبار والماء IP66 وIP68 وIP69، بالإضافة إلى مكبرات صوت ستيريو وتقنيات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.4، ويعمل بنظام ColorOS 16 المبني على أندرويد 16.

أما Reno15 Pro، فيأتي بشاشة أكبر مقاس 6.78 بوصة مسطحة مع دقة 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ويقدم نفس السطوع 3,600 نت ومستشعر البصمة تحت الشاشة.

ويحتفظ الهاتف بنفس الكاميرات الثلاثية الخلفية وكاميرا السيلفي بدقة 50 ميجابكسل، ويأتي ببطارية أكبر بسعة 6,500 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي 80 واط والشحن اللاسلكي 50 واط. بينما تتطابق بقية المواصفات مع الإصدار العادي، فإن Pro أثقل وزنًا ويصل إلى 205 جرام مقارنة بـ 188 جرام للإصدار العادي.

يتوفر Reno15 بثلاثة ألوان: أزرق، وبني، وابيض، ويبدأ سعره من 2,999 يوان صيني (425 دولار) لإصدار 12 جيجابايت/256 جيجابايت، بينما يتوفر إصدارا 12 جيجابايت/512 جيجابايت و16 جيجابايت/256 جيجابايت بسعر 3,299 يوان صيني (465 دولار).

كما يوجد إصدار 16 جيجابايت/512 جيجابايت بسعر 3,599 يوان وإصدار 16 جيجابايت/1 تيرابايت بسعر 3,999 يوان صيني (505 دولار).

أما Reno15 Pro، فيتوفر بألوان بني، وذهبي، وابيض، ويبدأ سعره من 3,699 يوان صيني (520 دولار) لإصدار 12 جيجابايت/256 جيجابايت، و3,999 يوان (565 دولار) لإصدار 12 جيجابايت/512 جيجابايت، و4,299 يوان (605 دولار) لإصدار 16 جيجابايت/512 جيجابايت، بينما يصل إصدار 16 جيجابايت/1 تيرابايت إلى 4,799 يوان (675 دولار).

يتوفر الهاتفان الآن للحجز المسبق على متجر Oppo الرسمي في الصين، مع بدء المبيعات في 21 نوفمبر.

المصدر