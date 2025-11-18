محمّد عسّاف يعود إلى المسرح بحفل ضخم… هذه تفاصيله

دبي - فريق التحرير: يستعدّ الفنّان الفلسطينيّ محمّد عساف للعودة إلى المسرح بعد فترة من الغياب، من خلال حفل ضخم يقام يوم السّبت في الرّابع والعشرين من يناير ٢٠٢٦ في ICC Sydney Theatre في أستراليا، ضمن فعاليّة Tales of a Homeland الّتي تحتفل بالثّقافة الفلسطينيّة.

ويقدّم الحفل مزيجًا من الغناء والعروض التّراثيّة، إذ يتخلّله عرض مسرحيّ لفرقة “جفرا” ودبكة “عتابا”، في أجواء فنّيّة تعبّر عن الهويّة الفلسطينيّة. والأرباح مخصصة لدعم “جمعية PCRF” الإنسانية، هذا ما يضفي على الحفل بُعدًا إنسانيًّا ووطنيًّا.

عودة عساف إلى المسرح لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، خاصّة أنّها تأتي بعد ابتعاده عن إحياء الحفلات إثر الحرب الأخيرة على غزّة، إذ التزم الصّمت والتّضامن مع شعبه خلال الفترة الماضية. ويُعد هذا الحفل بمثابة رسالة أمل ووفاء للجمهور الفلسطيني والعربيّ في الخارج الّذي ينتظر عودة نجم محبوب لطالما عبّر بصوته عن قضايا وطنه.