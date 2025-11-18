“ليلة من روح الزمن الجميل” تجمع نور مهنا، مي فاروق وفؤاد زبادي في موسم الرياض ٢٠٢٥

دبي - فريق التحرير: ليلةٌ تأسر القلوب وتعيد وهج العصر الذهبي، يجتمع فيها المطرب السوري صاحب المدرسة الطربية الأصيلة نور مهنا، والنجمة المصرية المتألّقة مي فاروق، والمطرب المغربي القدير فؤاد زبادي، لإحياء أمسية لا تُفوت على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥.

إذ تستعد الرياض لاستقبال واحدة من أرقى ليالي الطرب العربي الأصيل، التي يحتضنها بوليفارد سيتي يوم الخميس المقبل، تجمع ثلاثة من أهم الأصوات العربية التي صنعت مكانة فنية راسخة في قلوب الجمهور.

وتقدّم هذه الليلة مزيجاً نادراً من الأصالة والرقي، يجمع بين عذوبة الصوت، وروعة الإحساس، وعمق التراث الموسيقي العربي.

سيأخذ نور مهنا الجمهور في رحلة صوتية تلامس الوجدان بقدراته الفريدة في أداء المقامات الكلاسيكية، بينما تبهر مي فاروق بحضورها المسرحي وصوتها الذي أعاد إحياء أمهات الطرب، ويكمّل فؤاد زبادي المشهد بصوته الدافئ الذي يحمل نَفَس المدرسة المغربية المميزة.

سيكون الجمهور على موعد مع روائع الزمن الجميل، أغنيات صنعت ذاكرة أجيال، تُقدَّم بأداء حي يعيد تلك المرحلة الذهبية التي شكّلت هوية الموسيقى العربية. هي ليلة من ليالي الشتاء الدافئة، تحمل مزيجاً من الحنين، وتُعزف فيها الذكريات، وتُروى الحكايات بالنغم، وتعود فيها الألحان التي عاشت على مدى عشرات السنين ولاتزال باقية في ذاكرة عشاق الطرب.

ومع كل هذه العناصر الفنية الرفيعة، تبدو الأمسية فرصة مثالية لكل من يودّ اكتشاف جمال الموسيقى الكلاسيكية في أجواء ساحرة لا تُنسى. ومع الطاقة التي اعتاد موسم الرياض أن يصنعها في كل ليلة، ستكون التجربة مليئة بالفرادة، والرقي والشجن والفن.

يذكر أن التذاكر متاحة الآن عبر منصة “webook” ويمكن حجز المقاعد قبل نفادها لقضاء سهرة تُكتب في ذاكرة الطرب العربي.