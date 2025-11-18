انت الان تتابع خبر بعد تصدره الأول.. ائتلاف الإعمار والتنمية: سنواصل الحوار مع باقي الكتل لتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، "نرحب بإعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 11 من شهر تشرين الثاني الجاري".

وأضاف "بهذا الإعلان تكون العملية الديمقراطية الدستورية قد خطت خطوة راسخة أخرى الى الأمام على طريق اكتمال الاستحقاق الانتخابي، وبنجاحٍ متميز في مراحل؛ الحملات الإنتخابية، التصويت، وفرز الأصوات، وصولاً الى الإعلان الرسمي للنتائج النهائية، وانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النوّاب بدورته السادسة بإذنه تعالى".

وأكد للجماهير وعموم أبناء الشعب العراقي الكريم، "المضي العازم في تنفيذ مسؤولياته وبرامجه، التي عبّرت عنها حملته الانتخابية، ونال ثقه الناخبين وفقاً لها، ليحلّ أولاً في معظم محافظاتنا العزيزة، في ظل المشاركة الواسعة للناخبين التي وصلت الى نسبة ( 56.11%)، والتي كانت نتيجة لاستعادة الثقة الشعبية في أداء الحكومة".

وذكر انه "سيواصل الحوار الوطني البّناء مع باقي الكتل السياسية والقوى الوطنية الفائزة بثقة الناخبين، من أجل تشكيل الحكومة، ومن أجل الإستمرار في نهج الإعمار والـتنمية، والعمل الدؤوب، خدمة لمستهدفات الإصلاح والتغيير الإيجابي الاقتصادي والخدمي الذي لمسه المواطن، ووضع ثقته بممثليه ضمن إئتلافنا، بناءً على ما انعكس من إنجازٍ وعطاءٍ ونهضةٍ تنمويةٍ شاملة"، مؤكدا "للجماهير وعموم أبناء شعبنا في كل أرجاء العراق، أن الأولوية في هذه الحوارات ستكون للمصلحة الوطنية العليا، ولتلبية تطلعات العراقيين، ولتقديم المنهج المطلوب والضروري للنفع العام، وبما يوازي تحدّيات المرحلة، وهذا هو عهدنا لأهلنا في كل مكان، وهو تطبيقنا الصادق لشعار " العراق أولاً " الذي رفعناه انطلاقاً من الإيمان بالمسؤولية التاريخية التي رسمتها نتائج صناديق الإنتخاب بما حملته من إرادة شعبية واعية".

