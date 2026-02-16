انت الان تتابع خبر العزم يعلن رفضه للواقع القائم في إدارة العاصمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للتحالف، "يعرب تحالف العزم عن رفضه للواقع القائم في إدارة العاصمة بغداد، حيث يشغل منصبا أمين بغداد ومحافظ بغداد ممثلون عن مكوّن واحد، الأمر الذي لا ينسجم مع مبدأ التوازن الوطني والسياسي الذي ينبغي أن تقوم عليه إدارة مدينة تمثل جميع العراقيين بتنوعهم وانتماءاتهم المختلفة".وأكد التحالف أن "استمرار هذا الواقع يضعف فرص الشراكة الحقيقية في إدارة الملفات الخدمية والإدارية للعاصمة، ويحدّ من حضور بقية المكونات الوطنية والسياسية والاجتماعية في صناعة القرار، بما لا يحقق متطلبات العدالة المؤسسية ولا يعزز ثقة المواطن بأداء مؤسسات الدولة".

ودعا تحالف العزم إلى "مراجعة هذا المسار بما يضمن إدارة متوازنة للعاصمة تقوم على الشراكة والتكامل بين مختلف القوى الوطنية، ويؤسس لمعالجة عادلة ومنصفة لاحتياجات أبناء بغداد كافة، بما يدعم الاستقرار ويعزز العمل المؤسسي المسؤول".