تكنولوجيا: تسريب كامل لمواصفات هاتفي Honor 500 و500 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد سلسلة طويلة من التسريبات والإشاعات، أعلنت Honor رسميًا اليوم عن نيتها الكشف عن هاتفي Honor 500 وHonor 500 Pro في 24 نوفمبر. وقبل الإطلاق، تسربت اليوم المواصفات الكاملة للجهازين.

يأتي هاتف Honor 500 بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.55 بوصة ودقة 1264×2736 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وتقنية PWM لتعتيم الشاشة بسرعة 3,840 هرتز.

يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بحجم حساس 1/1.4 بوصة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 8,000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بسرعة 80 واط، ويعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 4. يتميز الهاتف بإطار معدني، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، كما حصل على تصنيفات IP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الغبار والماء.

أما هاتف Honor 500 Pro، فيحافظ على نفس الشاشة والبطارية والشحن السلكي والكاميرا الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا السيلفي، لكنه يضيف كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل تستخدم حساس Sony IMX856 مع تقريب بصري 3x، كما يدعم الشحن اللاسلكي بسرعة 50 واط، ويأتي مع مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite.

المصدر