رئيس مجلس إدارة إقليم اليمن يتفقد أعمال صيانة طريق الأعروق – حيفان

يزيد بن سلمان - شبوة - أجرى الأستاذ نبيل هائل سعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإقليم اليمن، زيارة ميدانية لمتابعة مشروع صيانة طريق الأعروق – حيفان الرابط بين تعز وعدن. وتتولى مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تنفيذ المشروع على نفقتها الخاصة ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية. وخلال الزيارة، أكد الأستاذ نبيل على ضرورة الإسراع في الإنجاز لتعزيز السلامة وتسهيل تنقل المواطنين، مشيدًا بجهود الفريق الفني في تنفيذ الأعمال.

