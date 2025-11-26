مشروع WLFI المدعوم من عائلة ترامب يكثّف عمليات إعادة الشراء مع استمرار تراجع سعر التوكن بنسبة 50% منذ الإطلاق

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 05:56 مساءً - واصل مشروع World Liberty Financial المدعوم من عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ استراتيجية إعادة شراء التوكنات، في محاولة لتعزيز الطلب على الأصل الذي فقد ما يقرب من نصف قيمته منذ إطلاقه.

وبحسب بيانات منصة Lookonchain، اشترت المنصة يوم الأربعاء توكنات WLFI بقيمة 7.7 ملايين دولار بمتوسط سعر بلغ 0.16 دولار للتوكن.

تُعد عملية الشراء الأخيرة، البالغة نحو 8 ملايين دولار، أكبر بكثير من عملية إعادة الشراء السابقة في 27 سبتمبر التي بلغت 1.06 مليون دولار، وجرى حرق ما قيمته 1.43 مليون دولار من التوكنات حينها، كما أفادت Cointelegraph سابقاً.

وفي مطلع سبتمبر، صوّت مجتمع الحوكمة لصالح استخدام 100% من رسوم السيولة الخاصة بخزينة المشروع في إعادة شراء التوكنات وحرقها، بهدف خفض المعروض المتداول وزيادة الطلب وهي آلية شائعة في مشاريع العملات لتقليل العرض وتعزيز السعر.

شهد توكن WLFI ارتفاعاً بنسبة 13% خلال الأسبوع الماضي، لكنه ما يزال منخفضاً بأكثر من 48% منذ إطلاقه في يناير، وفق بيانات CoinMarketCap.

الرسم البياني التاريخي WLFI/USD. المصدر: CoinMarketCap

ارتفعت حصة عائلة ترامب في المشروع إلى نحو 5 مليارات دولار بعد فتح قفل 24.6 مليار توكن في بداية سبتمبر.

ثروة عائلة ترامب تتلقى ضربة بعد انهيار سوق الكريبتو في أكتوبر

حققت مشاريع العملات الرقمية التابعة لعائلة ترامب أرباحاً ضخمة خلال عام 2025، حيث بلغت عائداتها نحو 802 مليون دولار في النصف الأول من العام، وفق تقديرات رويترز.

وأوضحت التحقيقات أن معظم تلك العائدات جاءت من توكنات WLFI، والميمكوين TRUMP، والعوائد السلبية من العملة المستقرة USD1 التابعة لـ World Liberty Financial.

لكن انهيار سوق الكريبتو القياسي في 10 أكتوبر الذي محا 19 مليار دولار وجّه ضربة قوية لثروة العائلة.

بحسب تقرير بلومبرغ يوم الأحد، تراجعت ثروة العائلة من 7.7 مليارات دولار في أوائل سبتمبر إلى 6.7 مليارات دولار بنهاية نوفمبر أي انخفاض بمليار دولار تقريباً.

محفظة WLFI والعائدات. المصدر: intel.arkm.com

وبحسب بيانات Arkham، ما تزال المحفظة المرتبطة بتوكن WLFI تحتفظ بما قيمته 7.5 مليارات دولار من التوكنات، وهي أكبر ممتلكاتها حتى لحظة كتابة الخبر.