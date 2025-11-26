شاهد.. القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تنشر مقطع فيديو لها وهي محاصرة بالأمطار حقق أكثر من مليون مشاهدة وتقول: (وكت ماف زول قدر يبلك كتر خير المطر بلتك لينا وتموتوا في الفارغات)

- 1/2
احتفلت الناشطة السودانية, المعروفة والقيادية البارزة بقوى الحرية والتغيير, حنان حسن, بتحقيق مقطع فيديو قام بنشره على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكثر من مليون مشاهدة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القيادية بالحرية والتغيير, كانت قد قام بنشر المقطع في أغسطس الماضي, ووجد تفاعلاً واسعاً وقتها.
وظهرت حنان حسن, في الفيديو وهي محاصرة بأمطار غزيرة في الشارع العام بإحدى الدول التي لم تكشف عنها وكتبت على المقطع وقتها عبارة ساخرة للفنان الراحل علي كايرو.
وقالت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (يا قول كايرو وكت ماف زول قدر يبلك كتر خير المطر بلتك لينا جيبوا باشون وبرتكان حصلوني ف الهوسبيتال), كما علقت على المقطع بعد تحقيقه مليون مشاهدة قائلة: (شكرا على المليون مشاهدة.. تمووتوا في الفارغات).
الخرطوم
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
