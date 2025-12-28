تكنولوجيا: سماعات Samsung Music Studio اللاسلكية تنفجر على الساحة قبل CES 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن سماعات Music Studio 5 وMusic Studio 7 اللاسلكية قبل افتتاح معرض CES 2026، لتقدم جيلًا جديدًا من مكبرات الصوت المنزلية التي تمتزج مع الديكور دون لفت الانتباه.

تأتي Music Studio 5 بتصميم مدمج مستوحى من المعارض الفنية، ليُسهِّل دمجها في أي مساحة داخلية. تعتمد السماعة على نظام 2.1 قناة يضم مكبرين للترددات العالية ووافر بحجم 4 بوصات.

وبينما تولّي سامسونج ضبط الصوت في مختبرها الصوتي، يستخدم النظام موجّهات صوتية وتقنية AI Dynamic Bass Control للتحكم في الترددات المنخفضة والحد من التشويش عند ارتفاع مستوى الصوت، مما يمنح تجربة صوتية أكثر توازنًا.

أما Music Studio 7 فتتبنى تصميمًا أقرب لمكتبات الكتب، وتصل بتكوين صوتي 3.1.1 قناة مع مكبرات جانبية وأمامية وعلوية، بجانب وافر رئيسي.

تضيف سامسونج أيضًا مكبرًا فائقًا للترددات العالية قادرًا على إعادة إنتاج الصوت حتى 35 كيلوهرتز، مع دعم تشغيل صوت عالي الدقة حتى 24-bit عند 96 kHz. وتعمل السماعة مع تقنية Q-Symphony، مما يسمح بدمجها لاسلكيًا مع أجهزة التلفاز والساوندبار المتوافقة من سامسونج للحصول على تجربة صوت محيطية أوسع.

يدعم كلا الطرازين اتصال البلوتوث والواي فاي، ويمكن التحكم فيهما عبر تطبيق SmartThings لتسهيل إدارة التشغيل داخل المنزل. ولم تكشف سامسونج حتى الآن عن الأسعار أو موعد التوفر، على أن تعلن مزيدًا من التفاصيل مع انطلاق CES 2026 خلال يناير المقبل.

