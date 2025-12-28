هيئة SEC تكشف احتيال كريبتو بـ 14 مليون دولار عبر واتساب ونصائح AI المزيفة

كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن عملية احتيال في العملات الرقمية تجاوزت 14 مليون دولار، واتهمت 3 شركات و4 نواد استثمارية باستهداف مستثمرين أفراد عبر إعلانات على مواقع التواصل.
وبحسب الهيئة، اعتمدت الخطة على إغراء الضحايا بأرباح سهلة ونصائح استثمارية مزعومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ثم نقلهم إلى مجموعات واتساب لبناء الثقة، قبل دفعهم لإيداع الأموال في منصات تداول وهمية ادّعت أنها مرخصة.
وعند طلب السحب، طُلبت رسوم إضافية، ثم جرى تحويل الأموال للخارج عبر محافظ كريبتو وحسابات بنكية.
أكدت هيئة SEC أن هذه الأساليب تتوسع مع تصاعد استخدام الديب فيك وتزوير الهويات وواجهات المنصات لخداع المستثمرين.
