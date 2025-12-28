"الأمن السيبراني": مواقع البث المجاني قد تكون بوابة للبرامج الخبيثة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية خلال عمليات البث والتنزيل الإلكتروني المجاني، لتفادي وقوع المستخدمين ضحايا للبرامج الخبيثة، مشيراً إلى أن استخدام منصات الإنترنت الموثوقة لمشاهدة وتحميل المواد الفيلمية والاستماع إلى الموسيقى يسهم في الحفاظ على سلامة الأجهزة والبيانات الشخصية للمستخدمين.

ودعا المجلس إلى الالتزام بالإجراءات التقنية والسلوكية التي تحول دون التعرض للبرمجيات الخبيثة أو القرصنة أو انتهاك الخصوصية، مؤكداً أن المحتالين باتوا يبتكرون رسائل تبدو موثوقة ويستخدمون تقنيات متطورة، ما يستوجب على المستخدمين توخي الحذر الدائم قبل استخدام أي موقع أو تطبيق لتنزيل الأفلام أو الموسيقى.

وشدد المجلس على ضرورة التحقق من صحة المعلومات وموثوقية المواقع الإلكترونية والروابط قبل النقر عليها، والتأكد من حماية الأجهزة الإلكترونية باستخدام البرامج المتخصصة التي تعمل على إيقاف البرمجيات الخبيثة.

وحذر المجلس من الاعتماد على مواقع البث المجانية، التي لا تعني بالضرورة الموثوقية أو الأمان، إذ إن بعض المواقع قد تعرض محتوى مجانياً، لكنها في المقابل قد تستغل البيانات الشخصية للمستخدمين أو تقوم ببيعها بمقابل، الأمر الذي يضع المستخدمين أمام تحديات معقدة في حماية بياناتهم، ويفرض تبني أدوات وتقنيات دفاعية تستند إلى المعرفة والوعي وفهم حجم المخاطر والتهديدات المختلفة.

وأوضح مجلس الأمن السيبراني، في أن مواجهة هذه المخاطر الإلكترونية تبدأ من الفرد، من خلال تعزيز الثقافة السيبرانية والوعي بالمخاطر المرتبطة بالفضاء الإلكتروني، مشيراً إلى أن الدخول إلى مواقع غير موثوقة أو تنزيل مواد فيلمية أو موسيقية من مصادر غير آمنة قد يترتب عليه تداعيات تمس البيانات، أو تؤدي إلى انتهاك الخصوصية، أو تعرض الأجهزة لبرامج أو فيروسات خبيثة قد تسرق بيانات المستخدمين، أو ترتبط بفيروسات الفدية، وقد يتطور الأمر ليصل إلى احتيال كامل، ما يتطلب اليقظة والحذر.

وأشار المجلس إلى تسجيل 216 مليار زيارة لمواقع القرصنة عالمياً مع نهاية عام 2024، إضافة إلى أن أكثر من 90% من ملفات الموسيقى يتم تداولها عبر شبكات غير قانونية، في حين لا يدرك 70% من المستخدمين أن مواقع البث المجاني قد تشكل بوابة للبرامج الخبيثة، حيث تم اختراق نحو مليون جهاز حاسوب نتيجة زيارة مواقع بث غير قانونية.

وقدم مجلس الأمن السيبراني مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع ضحايا للبرمجيات الخبيثة أو الفيروسات وغيرها من المخاطر أثناء التصفح أو خلال عمليات التنزيل أو مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى، وتركزت على ضرورة تجنب النقر على الروابط غير الموثوقة، والتحقق من المعلومات الواردة في الرسائل أو الإعلانات الممولة، واستخدام المواقع الرسمية والموثوقة، إلى جانب تفعيل برامج الحماية لإزالة التهديدات والوقاية من الفيروسات.

وأكد المجلس أن السلامة الرقمية في الفضاء الإلكتروني باتت تشكل تحديًا رئيسيًا في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وأن هذه الإجراءات الوقائية تسهم، إلى جانب الجهود الحكومية، في مواجهة التحديات الرقمية الراهنة ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

جدير بالذكر أن حملة "النبض السيبراني" التوعوية، التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في عامها الثاني على التوالي، تأتي ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة، في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.