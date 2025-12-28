صندوق رعاية الطلاب بالخرطوم: إعادة إعمار الداخليات يحتاج إلى 42 مليون دولار

- 1/2
كشف الأستاذ أحمد محمد أحمد حسين أمين عام صندوق رعاية الطلاب بولاية الخرطوم عن إن إعادة إعمار داخليات الطلاب التابعة للصندوق يحتاج إلى 42 مليون دولار، مناشدا كل المؤسسات والشركات وبرامج المسؤولية المجتمعية للمساهمة في إعادة مادمرته الحرب من داخليات الصندوق.
وأكد في تصريح ل(سونا) سعيهم لتقديم خدمات متميزة للطلاب لتسهم في استقرار واستمرار العملية التعليمية، محييا جهود الشركاء بدعم صندوق رعاية الطلاب والادوار الكبيرة لإعادة مادمرته الحرب.
وقال إنه تمت صيانة عدد سته داخليات بالخرطوم والخرطوم بحري، مشيرًا إلى تدشين داخلية علي عبدالفتاح بأدرمان بحضور البروفيسور أحمد مضوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تسع لعدد أربعة ألف طالبة.
وأوضح أنه تمت صيانة أربعة عمارات بالداخلية، مؤكدا دور الصندوق بالولاية في صيانة المجمعات والقيام بواجبه على أكمل وجه لاستقرار العملية التعليمية.
وحيا أمين عام الصندوق الجهود التي تبذلها مفوضية العون الإنساني لإعادة إعمار داخليات الطلاب ودورها في دعم الداخليات بتوفير المعينات ومواد عينية للطالبات وابداء استعدادهم لتنفيذ التكايا مع حكومة الولاية والتعليم العالي، مشيرًا إلى دوار حكومة الولاية في استقرار العملية التعليمية، منبها إلى دور المدراء التتفيذين في مجال إصحاح البيئة ونقل النفايات.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
