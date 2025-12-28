تكنولوجيا: Realme تجهز هاتف ذكي ببطارية بسعة 10001 مللي أمبير لإطلاقه قريبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت Realme في مايو الماضي نموذجًا أوليًا لهاتف ببطارية 10000 ملي أمبير، وأكدت نيتها إطلاق هاتف ببطارية 7500 ملي أمبير خلال العام نفسه، مع الإشارة إلى أن النسخة الأعلى قادمة لاحقًا.

وحتى الآن، اكتفت الشركة بطرح هواتف ببطارية 7000 ملي أمبير فقط، مثل هاتف GT 8 Pro. لكن الصورة الجديدة التي شاركها رئيس تحرير مدونة تقنية روسية تكشف أن هاتف Realme ببطارية 10001 ملي أمبير أصبح أقرب للواقع.

تُظهر الصورة هاتفًا غير مُسمّى يحمل رقم الموديل RMX5107 ويضم بطارية بسعة 10001 ملي أمبير، أي أكثر بـ1 ملي أمبير من بطاريات Honor Win وWin RT المعلَن عنهما مؤخرًا. يعمل الهاتف بواجهة Realme UI 7.0، ويأتي مع 12GB رام و256GB تخزين، مع احتمال وجود نسخ أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.

بالإضافة إلى ذلك، حصل RMX5107 على شهادة Hi-Res Audio، بينما يخضع حاليًا لإجراءات اعتماد البيع في روسيا، ما يشير إلى أن المزيد من التفاصيل قد تظهر خلال الأسابيع القادمة.

المصدر