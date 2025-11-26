الطقس غداً.. فرصة لسقوط أمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س،

وفي الخليج العربي يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:49 والمد الثاني عند الساعة 17:07 والجزرالأول عند الساعة 09:46 والجزر الثاني عند الساعة 23:49.

يكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:13 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزرالثاني عند الساعة 19:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: